Как купить стаж для пенсии

В Министерстве социальной политики сообщают, что для пенсии в 65 лет нужно как минимум 15 лет стаж. И только в 2028-м 55% украинцев выполнят требования по стажу.

По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами или в случае, если страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года, составляет менее 60 месяцев.

Для расчета пенсии также учитывается заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года независимо от перерывов.

Кто имеет право на льготную пенсию

Если страховой стаж составляет менее 60 календарных месяцев, учитывается заработная плата за фактический страховой стаж.

Если вам исполняется 60 лет в 2022 году, то по закону вы должны иметь 30 лет стажа.

Чтобы докупить стаж, что нужно сделать:

нужно устроиться на работу.