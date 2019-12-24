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Xiaomi представила сразу несколько бытовых устройств

Xiaomi представила сразу несколько бытовых устройств

За последние годы Xiaomi представила несколько поколений электрических чайников — как оснащённых функцией удалённого управления со смартфона, так и без неё. Очередным пополнением линейки стал недорогой чайник Mijia Electric Kettle 1A, вместе с которым компания представила компактный очиститель овощей и фруктов с оригинальным механизмом действия.

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Корпус чайника Mijia Electric Kettle 1A изготовлен из пищевого матового полипропилена (PP) белого цвета. Возле крышки устройства расположена подпружиненная кнопка для открытия устройства, имеющая два положения. В первом амплитуда раскрытия незначительна — так инженеры компании обезопасили пользователей от случайного ожога при наличии кипятка внутри. Во втором положении крышку можно поднять практически на 90° для добавления воды.

В нижней части корпуса предусмотрен жёлоб для размещения комплектного несъёмного сетевого шнура. По заверению Xiaomi, 1,5 литра воды гаджет способен вскипятить за 5 минут.

Вторым представленным Xiaomi гаджетом стал очиститель для фруктов и овощей, сбор инвестиций на который компания анонсировала на собственной краудфандинговой площадке Youpin. Принцип работы устройства связан с ионной очисткой.

Под действием генератора ионов вода распадается на гидроксид и водород, благодаря чему грязь, пестициды и бактерии погибают из-за окисления хлорноватистой кислоты. Официально Xiaomi подтвердила, что эффективность такой очистки достигает 99,99% в случае с бактериями и вплоть до 90% при разложении пестицидов.

Очиститель способен до 35 раз проработать от одного заряда благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 4400 мАч. Гаджет защищён по стандарту IPX7 и поддерживает беспроводную зарядку. Стоимость устройства — $29.

По материалам 4pda
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