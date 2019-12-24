Xiaomi представила сразу несколько бытовых устройств

За последние годы Xiaomi представила несколько поколений электрических чайников — как оснащённых функцией удалённого управления со смартфона, так и без неё. Очередным пополнением линейки стал недорогой чайник Mijia Electric Kettle 1A, вместе с которым компания представила компактный очиститель овощей и фруктов с оригинальным механизмом действия.

Читайте также: Xiaomi запатентовала подэкранную камеру для смартфонов

Корпус чайника Mijia Electric Kettle 1A изготовлен из пищевого матового полипропилена (PP) белого цвета. Возле крышки устройства расположена подпружиненная кнопка для открытия устройства, имеющая два положения. В первом амплитуда раскрытия незначительна — так инженеры компании обезопасили пользователей от случайного ожога при наличии кипятка внутри. Во втором положении крышку можно поднять практически на 90° для добавления воды.

В нижней части корпуса предусмотрен жёлоб для размещения комплектного несъёмного сетевого шнура. По заверению Xiaomi, 1,5 литра воды гаджет способен вскипятить за 5 минут.

Вторым представленным Xiaomi гаджетом стал очиститель для фруктов и овощей, сбор инвестиций на который компания анонсировала на собственной краудфандинговой площадке Youpin. Принцип работы устройства связан с ионной очисткой.

Под действием генератора ионов вода распадается на гидроксид и водород, благодаря чему грязь, пестициды и бактерии погибают из-за окисления хлорноватистой кислоты. Официально Xiaomi подтвердила, что эффективность такой очистки достигает 99,99% в случае с бактериями и вплоть до 90% при разложении пестицидов.

Очиститель способен до 35 раз проработать от одного заряда благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 4400 мАч. Гаджет защищён по стандарту IPX7 и поддерживает беспроводную зарядку. Стоимость устройства — $29.