Xiaomi запатентовала подэкранную камеру для смартфонов

Продолжая работать над технологией размещения фронтальной камеры под дисплеем смартфона, Xiaomi уже продемонстрировала фотографии аппарата, который первым в портфолио компании получит подобное решение. Теперь же в сети появился патент, в деталях описывающий принцип работы «скрытой» фронтальной камеры, которая не портит эстетику дисплея.

В базе данных китайского патентного бюро появился документ под названием «Структура дисплея и электронного оборудования», в котором описывается работа камеры, установленной под дисплеем смартфона. Предполагается, что именно такой механизм фронталки получит модель Mi Mix 4.

Схема размещения сенсора предусматривает область экрана с функцией регулировки прозрачности за счёт изменения поляризации. Такой участок способен как демонстрировать изображение, так и «отключаться» во время активации камеры, при этом пропуская свет на матрицу датчика.

По данным сетевых источников, анонс Xiaomi Mi Mix 4 с подэкранной фронталкой может состояться на выставке CES 2020 или MWC 2020, то есть не позднее конца февраля следующего года. Детальные спецификации и ожидаемая цена будущей новинки неизвестны.