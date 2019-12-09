0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Xiaomi запатентовала подэкранную камеру для смартфонов

Xiaomi запатентовала подэкранную камеру для смартфонов

Продолжая работать над технологией размещения фронтальной камеры под дисплеем смартфона, Xiaomi уже продемонстрировала фотографии аппарата, который первым в портфолио компании получит подобное решение. Теперь же в сети появился патент, в деталях описывающий принцип работы «скрытой» фронтальной камеры, которая не портит эстетику дисплея.

В базе данных китайского патентного бюро появился документ под названием «Структура дисплея и электронного оборудования», в котором описывается работа камеры, установленной под дисплеем смартфона. Предполагается, что именно такой механизм фронталки получит модель Mi Mix 4.

Схема размещения сенсора предусматривает область экрана с функцией регулировки прозрачности за счёт изменения поляризации. Такой участок способен как демонстрировать изображение, так и «отключаться» во время активации камеры, при этом пропуская свет на матрицу датчика.

По данным сетевых источников, анонс Xiaomi Mi Mix 4 с подэкранной фронталкой может состояться на выставке CES 2020 или MWC 2020, то есть не позднее конца февраля следующего года. Детальные спецификации и ожидаемая цена будущей новинки неизвестны.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.