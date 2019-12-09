Xiaomi запатентовала подэкранную камеру для смартфонов

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Продолжая работать над технологией размещения фронтальной камеры под дисплеем смартфона, Xiaomi уже продемонстрировала фотографии аппарата, который первым в портфолио компании получит подобное решение. Теперь же в сети появился патент, в деталях описывающий принцип работы «скрытой» фронтальной камеры, которая не портит эстетику дисплея.
В базе данных китайского патентного бюро появился документ под названием «Структура дисплея и электронного оборудования», в котором описывается работа камеры, установленной под дисплеем смартфона. Предполагается, что именно такой механизм фронталки получит модель Mi Mix 4.
Схема размещения сенсора предусматривает область экрана с функцией регулировки прозрачности за счёт изменения поляризации. Такой участок способен как демонстрировать изображение, так и «отключаться» во время активации камеры, при этом пропуская свет на матрицу датчика.
По данным сетевых источников, анонс Xiaomi Mi Mix 4 с подэкранной фронталкой может состояться на выставке CES 2020 или MWC 2020, то есть не позднее конца февраля следующего года. Детальные спецификации и ожидаемая цена будущей новинки неизвестны.
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