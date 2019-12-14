Госбанки слишком медленно снижают кредитные ставки - Нацбанк

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова раскритиковала государственные банки из-за того, что они слишком медленно снижают свои процентные ставки по кредитам.
Об этом она заявила во время презентации отчета о финансовой стабильности за декабрь 2019 года.
Читайте также: НБУ пообещал снизить учетную ставку до 9% в 2020 году
“Банки, особенно государственные, слишком медленно реагируют на решение по монетарной политике (изменение учетной ставки Национальным банком Украины – ред.)”, – подчеркнула Рожкова.
По ее словам, снижение ставок именно государственными банками важно, поскольку они занимают большую часть банковского рынка и являются “market maker”.
Она добавила, что со снижением учетной ставки у банков будут сокращаться возможности зарабатывать на разнице в ставках по депозитам и кредитам.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дубилет предлагает побороть "зарплатное рабство"7 ч. назад - 3353 13
Причин для выезда заробитчан становится меньше - Нацбанк7 ч. назад - 1304 9
Средств на погашение «долга Януковича» в бюджете нет - МинфинВчера, 21:39 - 1430 8
Гончарук: Украина имеет более 500 миллиардов грн задолженности из-за банковских махинаций7 ч. назад - 918 4
В НБУ назвали плюсы от укрепления курса6 ч. назад - 1008 3
Запуск рынка земли: в Раде рассказали, сколько будет стоить гектар10 ч. назад - 5135 1
Вакансии с зарплатой свыше 50 000 гривенВчера, 20:01 - 4428 3
Межбанк: НБУ будет "направлять" курс7 ч. назад - 3506 1
Дубилет предлагает побороть "зарплатное рабство"7 ч. назад - 3353 13
Tesla представила гигантскую солнечную батарею для домаВчера, 22:01 - 3012
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 737
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 721
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1002
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3139 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2870 1