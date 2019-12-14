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Госбанки слишком медленно снижают кредитные ставки - Нацбанк

Госбанки слишком медленно снижают кредитные ставки - Нацбанк

Заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова раскритиковала государственные банки из-за того, что они слишком медленно снижают свои процентные ставки по кредитам.

Об этом она заявила во время презентации отчета о финансовой стабильности за декабрь 2019 года.

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“Банки, особенно государственные, слишком медленно реагируют на решение по монетарной политике (изменение учетной ставки Национальным банком Украины – ред.)”, – подчеркнула Рожкова.

По ее словам, снижение ставок именно государственными банками важно, поскольку они занимают большую часть банковского рынка и являются “market maker”.

Она добавила, что со снижением учетной ставки у банков будут сокращаться возможности зарабатывать на разнице в ставках по депозитам и кредитам.

Справка Finance.ua:

  • 13 декабря Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых.
  • 24 октября 2019 года НБУ снизил размер учетной ставки в Украине до 15,5% годовых.
  • 5 сентября 2019 года правление Нацбанка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5%.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам hromadske.tv
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