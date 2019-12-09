Вступил в силу закон об отнесении лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движения

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Вступил в силу закон “О внесении изменений в закон Украины “О дорожном движении” об организации дорожного движения для лиц, передвигающихся в креслах колесных”. Документ 13 декабря был опубликован в издании “Голос Украины”.
Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие спустя шесть месяцев со дня вступления в силу.
В частности, документ дополняет закон “О дорожном движении” статьей 19-1, в которой предусмотрены основные права и обязанности лиц, которые движутся в креслах колесных.
Как определяют права таких лиц в этом законопроекте:
Что нельзя делать – перевозить грузы, мешающие управлению, буксировать прицепы, перевозить пассажиров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФЛПВчера, 21:00 - 1696 9
Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в УкраинеВчера, 13:01 - 3513 7
Правительство подписало меморандум с табачными компаниямиВчера, 13:20 - 1048 7
Границы Киева могут измениться2 ч. назад - 326 4
"Долг Януковича": британский суд отложил вынесение решенияВчера, 10:37 - 824 4
Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в УкраинеВчера, 13:01 - 3513 7
Минимальный оклад для бюджетников будет определять Кабмин - законопроектВчера, 17:00 - 3065
Стало известно, кто достроит все объекты "Укрбуда"Вчера, 11:45 - 1700 3
Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФЛПВчера, 21:00 - 1696 9
Президент анонсировал повышение пенсийВчера, 11:09 - 1584 3
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)51 мин. назад - 20
Xiaomi представила новый электробайк из серии QicycleВчера, 13:10 - 212
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 715
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2302 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2200 1