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Вступил в силу закон об отнесении лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движения

Вступил в силу закон об отнесении лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движения

Вступил в силу закон “О внесении изменений в закон Украины “О дорожном движении” об организации дорожного движения для лиц, передвигающихся в креслах колесных”. Документ 13 декабря был опубликован в издании “Голос Украины”.

Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие спустя шесть месяцев со дня вступления в силу.

В частности, документ дополняет закон “О дорожном движении” статьей 19-1, в которой предусмотрены основные права и обязанности лиц, которые движутся в креслах колесных.

Справка Finance.ua:

Как определяют права таких лиц в этом законопроекте:

  • они могут двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;
  • они могут двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине;
  • лица, которые двигаются в креслах колесных со скоростью пешехода по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, имеют право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по обозначенным пешеходным переходам;
  • они должны выполнять Правила дорожного движения относительно обязанностей пешеходов;
  • во время движения они должны соблюдать ПДД;
  • лица, которые двигаются в колясках, обязаны использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные.

Что нельзя делать – перевозить грузы, мешающие управлению, буксировать прицепы, перевозить пассажиров.

По материалам РБК-Украина
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