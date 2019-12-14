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Гривна укрепляется, но цены в магазинах не падают из-за дорогих энергоносителей - экономист

Гривна укрепляется, но цены в магазинах не падают из-за дорогих энергоносителей - экономист

Подорожание энергоносителей в Украине тянет за собой повышение цен на все товары и услуги.

Об этом сообщил экономист Андрей Новак.

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По словам эксперта, ситуация со снижением роста цен на внутреннем рынке Украины связана со снижением покупательной способности населения.

Новак подчеркнул, что темп роста цен на внутреннем рынке затормозился в связи с низкой покупательной способностью украинцев.

«Главным фактором повышения себестоимости товаров и услуг в Украине является большое повышение цен на энергоносители. Выросли в цене энергоносители, соответственно, повысилась себестоимость производства товаров и предоставления услуг», – отметил экономист.

Он пояснил, что, когда растут цены на энергоносители, это тянет за собой повышение цен на все товары и услуги в стране, поэтому цены в Украине не падают, несмотря на укрепление гривны.

По материалам ГолосUA
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