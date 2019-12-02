Почему доллар падает, а цены нет - объяснение Минэкономики

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Курс доллара в Украине достиг рекордно низкой за несколько лет отметки. Однако, на ценах такая ситуация может отобразиться только ближе ко второму кварталу 2020 года.
Об этом рассказал глава Минэкономики Тимофей Милованов.
Читайте также: Милованов: Курс доллара по 24 гривни – новая реальность для Украины
“Определенные цены растут, определенные снижаются. Эти изменения зависят от многих вещей. Если говорить о продуктах питания, то в первую очередь – от урожая. Те продукты, которые импортируются/экспортируются, на них курс влияет. Но довольно часто это занимает определенный период времени”, – объяснил глава профильного министерства тенденцию.
Он также подчеркнул, что снижение цен после падения курса доллара может занимать до 12 месяцев. И этот процесс, в первую очередь, связан с тем, что закупки проводят предварительно, цены фиксируют наперед, а финансовые планы компаний разрабатываются сразу на следующий год.
“Мы можем сейчас чувствовать определенное предыдущее повышение курса, а уменьшение почувствуем весной. Но в целом инфляция замедляется. Она будет на уровне 6-7% сейчас, и будет еще меньше. Что означает, что инфляция замедляется? Это не означает, что цены не растут”, – резюмировал Милованов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде озвучили план "Б" на случай проблем с газом этой зимойВчера, 15:17 - 1949 19
"Добудуйте!" — под офисом Зеленского митингуют инвесторы "Укрбуда"2 ч. назад - 879 10
Дороги из отходов: в Украине разрешили строить дороги из шлаков и золы3 ч. назад - 1510 9
В Нацбанке объяснили стремительное падение курса валютВчера, 20:00 - 5879 7
Некоторым киевлянам снизили цены на теплоВчера, 17:06 - 1367 5
В Нацбанке объяснили стремительное падение курса валютВчера, 20:00 - 5879 7
Средняя цена на землю в регионах Украины (инфографика)Вчера, 21:09 - 3172
Ярославский купил банк Пинчука - СМИВчера, 12:30 - 2665
Госслужащим больше не будут давать беспроцентные кредиты на квартируВчера, 14:30 - 2381 1
В Раде озвучили план "Б" на случай проблем с газом этой зимойВчера, 15:17 - 1949 19
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)Вчера, 17:10 - 430
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 548
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1715
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3531 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 5006 3