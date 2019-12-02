Почему доллар падает, а цены нет - объяснение Минэкономики

Курс доллара в Украине достиг рекордно низкой за несколько лет отметки. Однако, на ценах такая ситуация может отобразиться только ближе ко второму кварталу 2020 года.

Об этом рассказал глава Минэкономики Тимофей Милованов.

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“Определенные цены растут, определенные снижаются. Эти изменения зависят от многих вещей. Если говорить о продуктах питания, то в первую очередь – от урожая. Те продукты, которые импортируются/экспортируются, на них курс влияет. Но довольно часто это занимает определенный период времени”, – объяснил глава профильного министерства тенденцию.

Он также подчеркнул, что снижение цен после падения курса доллара может занимать до 12 месяцев. И этот процесс, в первую очередь, связан с тем, что закупки проводят предварительно, цены фиксируют наперед, а финансовые планы компаний разрабатываются сразу на следующий год.

“Мы можем сейчас чувствовать определенное предыдущее повышение курса, а уменьшение почувствуем весной. Но в целом инфляция замедляется. Она будет на уровне 6-7% сейчас, и будет еще меньше. Что означает, что инфляция замедляется? Это не означает, что цены не растут”, – резюмировал Милованов.