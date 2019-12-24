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Правительство не планирует продавать госбанки в ближайшее время — Сенниченко

Правительство не планирует продавать госбанки в ближайшее время — Сенниченко

В ближайшее время правительство не планирует продавать государственные банки.

Об этом рассказал глава Фонду госимущества Дмитрий Сенниченко в эфире Радио НВ.

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Сенниченко подчеркнул, что на данный момент доля государства в банковском секторе остается достаточно большой, что не способствует свободной конкуренции на рынке.

«У правительства есть определенная политика, и я бы хотел, чтобы правительство о ней объявляло. На данный момент были приняты меры для стабилизации банковской системы», — рассказал глава ФГИ.

Сенниченко добавил, что Верховная Рада приняла закон, позволяющий международным инвесторам входить в капитал государственных банков.

«Пока речь не идет о том, чтобы эти банки продавать. Однако я надеюсь, что этот момент наступит», — отметил Сенниченко.

По материалам НВ
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