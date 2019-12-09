Кабмин предлагает запретить возврат банков их экс-владельцам

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.
Соответствующий документ внес в Верховную Раду Кабинет министров. На данный момент текст законопроекта еще не опубликован на сайте парламента, однако им располагает ЭП.
Проект закона под названием “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы” меняет законодательство, касающееся вывода неплатежеспособных банков с рынка.
В частности, документ предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка.
Такие изменения вносятся в Закон Украины “О системе гарантирования вкладов физических лиц”.
Исходя из содержания документа, многие изменения были внесены в статью 41, 41.1 упомянутого закона. Именно в соответствии с указанной статьей 41.1 “ПриватБанк” был выведен с рынка.
По данным собеседника в Кабмине, именно изменения в этой статье предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения назад в собственность.
Вместе с тем журналисты не нашли во внесенных в статьи изменениях прямого запрета на возврат неплатежеспособных банков прежним владельцам. Этот вопрос требует отдельного юридического толкования.
Среди прочих новаций закона:
В процессе обжалования решения НБУ истец имеет право на компенсацию причиненного ему “реального ущерба”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине предлагают повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяцВчера, 13:01 - 3108 19
Премьер назвал позитив и негатив от укрепления гривныВчера, 16:00 - 3697 13
Данилишин считает укрепление гривны необоснованным5 ч. назад - 2160 10
Милованов: Когда украинские зарплаты догонят польскиеВчера, 12:00 - 3642 10
Кабмин установил нормы для горячего водоснабженияВчера, 15:02 - 1741 5
monobank запускает новый продукт - белую картуВчера, 17:49 - 4154
Премьер назвал позитив и негатив от укрепления гривныВчера, 16:00 - 3697 13
В Кабмине предлагают повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяцВчера, 13:01 - 3108 19
Курс 20 гривен за доллар в 2020 году является фантастическим – МиловановВчера, 21:00 - 2433 1
Данилишин считает укрепление гривны необоснованным5 ч. назад - 2160 10
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 564
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2006 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1942 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 989
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 2164