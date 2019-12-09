Кабмин предлагает запретить возврат банков их экс-владельцам

Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Соответствующий документ внес в Верховную Раду Кабинет министров. На данный момент текст законопроекта еще не опубликован на сайте парламента, однако им располагает ЭП .

Проект закона под названием “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы” меняет законодательство, касающееся вывода неплатежеспособных банков с рынка.

В частности, документ предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка.

Такие изменения вносятся в Закон Украины “О системе гарантирования вкладов физических лиц”.

Исходя из содержания документа, многие изменения были внесены в статью 41, 41.1 упомянутого закона. Именно в соответствии с указанной статьей 41.1 “ПриватБанк” был выведен с рынка.

По данным собеседника в Кабмине, именно изменения в этой статье предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения назад в собственность.

Вместе с тем журналисты не нашли во внесенных в статьи изменениях прямого запрета на возврат неплатежеспособных банков прежним владельцам. Этот вопрос требует отдельного юридического толкования.

Среди прочих новаций закона:

Переписан раздел о существенном участии в капитале банка и его структуре собственности. Всё достаточно жестко и под контролем НБУ . Подробно прописан порядок приобретения/увеличения существенного участия. Если увеличение/приобретение существенного участия не было согласовано с Нацбанком, он может временно лишить такого владельца использования права голоса и/или требовать отчуждения соответствующих акций банка.

Прописываются обязательства банков соблюдать нормативы НБУ – ликвидности, капитала и пр.

НБУ получает право требовать изменения состава совета или правления банка, если НБУ считает, что эти лица неэффективны. Руководители банков обязуются предотвращать появление конфликта интересов.

Банк обязуется определять связанных лиц до проведения операций с ними. НБУ при осуществлении банковского надзора вправе определять связанных лиц.

Уточняется понятие банковской тайны: решение о признании банка неплатежеспособным является банковской тайной. Прописываются условия распространения информации, относящейся к банковской тайне. Раскрытие банковской тайны Нацбанком возможно в трех случаях: на запрос физлица по запросу юрлица (при определенных обстоятельствах), по решению суда.

В процессе обжалования решения НБУ истец имеет право на компенсацию причиненного ему “реального ущерба”.