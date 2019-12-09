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Кабмин предлагает запретить возврат банков их экс-владельцам

Кабмин предлагает запретить возврат банков их экс-владельцам

Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Соответствующий документ внес в Верховную Раду Кабинет министров. На данный момент текст законопроекта еще не опубликован на сайте парламента, однако им располагает ЭП.

Проект закона под названием “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы” меняет законодательство, касающееся вывода неплатежеспособных банков с рынка.

В частности, документ предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка.

Такие изменения вносятся в Закон Украины “О системе гарантирования вкладов физических лиц”.

Исходя из содержания документа, многие изменения были внесены в статью 41, 41.1 упомянутого закона. Именно в соответствии с указанной статьей 41.1 “ПриватБанк” был выведен с рынка.

По данным собеседника в Кабмине, именно изменения в этой статье предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения назад в собственность.

Вместе с тем журналисты не нашли во внесенных в статьи изменениях прямого запрета на возврат неплатежеспособных банков прежним владельцам. Этот вопрос требует отдельного юридического толкования.

Среди прочих новаций закона:

  • Переписан раздел о существенном участии в капитале банка и его структуре собственности. Всё достаточно жестко и под контролем НБУ. Подробно прописан порядок приобретения/увеличения существенного участия. Если увеличение/приобретение существенного участия не было согласовано с Нацбанком, он может временно лишить такого владельца использования права голоса и/или требовать отчуждения соответствующих акций банка.
  • Прописываются обязательства банков соблюдать нормативы НБУ – ликвидности, капитала и пр.
  • НБУ получает право требовать изменения состава совета или правления банка, если НБУ считает, что эти лица неэффективны. Руководители банков обязуются предотвращать появление конфликта интересов.
  • Банк обязуется определять связанных лиц до проведения операций с ними. НБУ при осуществлении банковского надзора вправе определять связанных лиц.
  • Уточняется понятие банковской тайны: решение о признании банка неплатежеспособным является банковской тайной. Прописываются условия распространения информации, относящейся к банковской тайне. Раскрытие банковской тайны Нацбанком возможно в трех случаях: на запрос физлица по запросу юрлица (при определенных обстоятельствах), по решению суда.

В процессе обжалования решения НБУ истец имеет право на компенсацию причиненного ему “реального ущерба”.

По материалам Економічна Правда
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