Украинцам пересчитают коммуналку за некачественные услуги - правительство готовит правила

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Кабинет министров Украины разработает порядок оплаты всех видов жилищно-коммунальных услуг в случае их некачественного предоставления.
Об этом заявила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, сообщает пресс-служба Минрегиона.
“Правительство утвердило новые Правила предоставления услуги по горячему водоснабжению и типовые договоры о предоставлении услуги по горячему водоснабжению. Следующий шаг Правительства – пересмотр правил пересчета услуг для потребителей по водоснабжению, теплоснабжению и водоотводу, горячему водоснабжению в случае, если услуги предоставляются некачественно или не в полном объеме”, – отметила Алена Бабак.
Правилами установлено:
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“Следовательно, указанными Правилами определяются права и обязанности сторон договора о горячем водоснабжении, в зависимости от выбора модели договорных отношений и категории потребителей, устанавливаются условия досрочного расторжения договора в случае предоставления некачественных услуг, порядок оплаты за оказанную услугу, штрафные санкции в случае задолженности по оплате полученной услуги, что обеспечит предоставление необходимого уровня и качества услуги по поставке горячей воды потребителям и эффективную эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства”, – добавила Алена Бабак.
Потребителям предоставляется право:
Статьей 14 Закона «О жилищно-коммунальных услугах» предусмотрено, что по решению совладельцев многоквартирного дома, договор о предоставлении коммунальной услуги заключается с исполнителем соответствующей коммунальной услуги:
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