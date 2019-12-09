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Украинцам пересчитают коммуналку за некачественные услуги - правительство готовит правила

Украинцам пересчитают коммуналку за некачественные услуги - правительство готовит правила

Кабинет министров Украины разработает порядок оплаты всех видов жилищно-коммунальных услуг в случае их некачественного предоставления.

Об этом заявила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, сообщает пресс-служба Минрегиона.

“Правительство утвердило новые Правила предоставления услуги по горячему водоснабжению и типовые договоры о предоставлении услуги по горячему водоснабжению. Следующий шаг Правительства – пересмотр правил пересчета услуг для потребителей по водоснабжению, теплоснабжению и водоотводу, горячему водоснабжению в случае, если услуги предоставляются некачественно или не в полном объеме”, – отметила Алена Бабак.

Правилами установлено:

  • потребители разных категорий самостоятельно могут выбирать модель организации договорных отношений и заключать соответствующие договоры (индивидуальный договор и коллективный договор об оказании услуги);
  • в пределах одного многоквартирного дома разрешается избрания различных моделей организации договорных отношений по различным видам коммунальных услуг;

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  • установлен механизм предоставления коммунальной услуги по поставке горячей воды потребителям (индивидуальным, коллективным);
  • определены требования к качеству услуги, единицы измерения объема потребленной потребителем горячей воды.

“Следовательно, указанными Правилами определяются права и обязанности сторон договора о горячем водоснабжении, в зависимости от выбора модели договорных отношений и категории потребителей, устанавливаются условия досрочного расторжения договора в случае предоставления некачественных услуг, порядок оплаты за оказанную услугу, штрафные санкции в случае задолженности по оплате полученной услуги, что обеспечит предоставление необходимого уровня и качества услуги по поставке горячей воды потребителям и эффективную эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства”, – добавила Алена Бабак.

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Потребителям предоставляется право:

  • возможность выбора другого исполнителя в случае предоставления некачественной услуги;
  • получить перерасчет стоимости услуги в установленном законодательством порядке, и неустойку (штраф, пеню) в порядке и размере, которые определены законодательством или договором в случае непредоставления услуги, предоставления ее не в полном объеме, или несоответствующего качества;
  • получать от исполнителя штраф в размере, определенном договором, за превышение нормативных сроков проведения аварийно-восстановительных работ.

Справка Finance.ua

Статьей 14 Закона «О жилищно-коммунальных услугах» предусмотрено, что по решению совладельцев многоквартирного дома, договор о предоставлении коммунальной услуги заключается с исполнителем соответствующей коммунальной услуги:

  • каждым совладельцем многоквартирного дома самостоятельно (индивидуальный договор);
  • от имени и за счет всех совладельцев многоквартирного дома управляющим или другим уполномоченным совладельцами лицом (коллективный договор);
  • объединением совладельцев многоквартирного дома или другим юридическим лицом, которое объединяет всех совладельцев такого дома и в их интересах заключает соответствующий договор о предоставлении коммунальных услуг, в качестве коллективного потребителя.
По материалам Finance.UA
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