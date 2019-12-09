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В НАБУ разъяснили, что нового в законе о незаконном обогащении

В НАБУ разъяснили, что нового в законе о незаконном обогащении

Под действие закона о незаконном обогащении будут подпадать руководители Офиса Президента Украины, его первые заместители и должностные лица патронатной службы

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в FACEBOOK.

“Уголовная ответственность за незаконное обогащение возобновлена: 28 ноября 2019 г. вступил в силу соответствующий закон, а Уголовный кодекс Украины дополнен соответствующей статьей – 368-5”, – говорится в сообщении.

Кто подпадает под действие закона:

  • топ-чиновники, судьи и многие другие (полный перечень здесь);
  • перечень должностей дополнен руководителем Офиса Президента Украины, его первым заместителем и лицами патронатной службы, кроме тех, кто выполняет свои обязанности на общественных началах, а также помощниками судей.

Когда наступает уголовная ответственность за незаконное обогащение;

  • если должностное лицо, подпадающее под действие этого закона, незаконно приобрело в собственность активов на 6500+ необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 6,243 млн грн);

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  • речь идет как о непосредственном владении активами, так и через третьих (физических и юридических) лиц.

Если сумма неподтвержденного состояния меньше 6,243 млн грн:

  • если фактические доходы лица превышают законные на 500+ прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это около 1 млн грн), САП сможет добиться через суд признания таких активов необоснованными и взыскать их в доход государства;
  • материалы для таких исков будут собирать НАБУ и САП, а решение о конфискации будет принимать ВАКС.

Какие активы будут исследовать на предмет незаконного обогащения:

  • наличность, средства на счетах в банках, финансовых учреждениях;
  • недвижимость и другое имущество;
  • имущественные права;
  • неимущественные права, в т.ч. криптовалюта;
  • объем уменьшения финансовых обязательств;
  • работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Когда НАБУ и САП начнут привлекать к ответственности за незаконное обогащение:

  • будут исследовать активы, приобретенные в собственность после вступления в силу соответствующей статьи, то есть с 28.11.2019.

Можно ли возобновить уголовные дела по незаконному обогащению, закрытые ввиду признания соответствующей статьи неконституционной:

  • нет. Все уголовные производства, квалифицированные по ст.368-2 УК Украины (предыдущая редакция статьи за незаконное обогащение, признанная неконституционной в феврале 2019 года), закрыты.

Каков срок исковой давности в отношении необоснованных активов:

  • 4 года со дня приобретения таких активов в собственность;
  • иск могут подать только в отношении средств, приобретенных после вступления в силу новой редакции о незаконном обогащении, то есть с 28 ноября 2019 года.

Справка Finance.ua:

  • В Украине 28 ноября вступил в силу закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение.
По материалам Finance.UA
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