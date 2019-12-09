В НАБУ разъяснили, что нового в законе о незаконном обогащении

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Под действие закона о незаконном обогащении будут подпадать руководители Офиса Президента Украины, его первые заместители и должностные лица патронатной службы
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в FACEBOOK.
“Уголовная ответственность за незаконное обогащение возобновлена: 28 ноября 2019 г. вступил в силу соответствующий закон, а Уголовный кодекс Украины дополнен соответствующей статьей – 368-5”, – говорится в сообщении.
Кто подпадает под действие закона:
Когда наступает уголовная ответственность за незаконное обогащение;
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Если сумма неподтвержденного состояния меньше 6,243 млн грн:
Какие активы будут исследовать на предмет незаконного обогащения:
Когда НАБУ и САП начнут привлекать к ответственности за незаконное обогащение:
Можно ли возобновить уголовные дела по незаконному обогащению, закрытые ввиду признания соответствующей статьи неконституционной:
Каков срок исковой давности в отношении необоснованных активов:
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