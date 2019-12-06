monobank запускает новый продукт - белую карту

Мобильный банк monobank планирует выпустить новую белую карту.

Об этом сообщил один из соучредителей monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

“Белая карта – это точно такая же карта, как чёрная, только без лимита”, – говорится в сообщении.

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Она станет доступна уже в этом месяце. Виртуальную карту можно будет открыть мгновенно, а пластиковую – заказать отдельно.

Как можно использовать новую карту:

для разведения потоков – собственные средства и кредитные;

для получения зарплаты;

как виртуальную интернет-карту.

Справка Finance.ua:

11 октября monobank начал выпускать первые в Европе карты без номера, СVV2 и срока действия.