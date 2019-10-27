monobank работает над детской картой

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Мобильный банк monobank планирует выпустить детскую карту.
Об этом заявил один из соучредителей банка Олег Гороховский в интервью «Минфину.
“Если ты хочешь, чтобы клиенты с тобой взаимодействовали эмоционально, оставить в стороне детей невозможно. Мы стараемся делать так, чтобы родители показывали ребенку, как устроено наше приложение. Там живет кот, есть награды, которые можно получать за активное пользование. Это добавление эмоций”, – рассказал Гороховский.
По его словам, эта карта будет точно такая же, как у взрослого.
“Дети по закону не могут самостоятельно распоряжаться картой, поэтому она будет детская, но с элементами контроля над расходами со стороны родителей. Детский проект — это об эмоциях, но там есть и бизнес-составляющая”, – добавил банкир.
Как он отмечает, у ПриватБанка другая история.
“Он учит детей с помощью Юниорбанк. Это больше образовательный проект. У нас нет таких амбиций. Мы не хотим научить всех детей на планете. Мы просто хотим дать им прекрасное, простое, веселое банковское приложение”, – прокомментировал Гороховский.
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