monobank работает над детской картой

Мобильный банк monobank планирует выпустить детскую карту.

Об этом заявил один из соучредителей банка Олег Гороховский в интервью «Минфину.

“Если ты хочешь, чтобы клиенты с тобой взаимодействовали эмоционально, оставить в стороне детей невозможно. Мы стараемся делать так, чтобы родители показывали ребенку, как устроено наше приложение. Там живет кот, есть награды, которые можно получать за активное пользование. Это добавление эмоций”, – рассказал Гороховский.

По его словам, эта карта будет точно такая же, как у взрослого.

“Дети по закону не могут самостоятельно распоряжаться картой, поэтому она будет детская, но с элементами контроля над расходами со стороны родителей. Детский проект — это об эмоциях, но там есть и бизнес-составляющая”, – добавил банкир.

Как он отмечает, у ПриватБанка другая история.

“Он учит детей с помощью Юниорбанк. Это больше образовательный проект. У нас нет таких амбиций. Мы не хотим научить всех детей на планете. Мы просто хотим дать им прекрасное, простое, веселое банковское приложение”, – прокомментировал Гороховский.