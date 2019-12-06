Милованов отказался прокомментировать свою премию в 1630% - нардеп

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Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отказался прокомментировать свою премию в размере 1630%. А глава КМУ Алексей Гончарук сообщил, что не в курсе такой высокой зарплаты Милованова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко.
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“Напомню, что вчера стало известно, что госсекретарь министерства экономики обратился в Кабмин с предложением выписать своему министру Милованову премию в размере 263 тысячи грн. На Кабмине я спросил у Гончарука про эту премию. Премьер ответил, что ничего не знает про это, и в повестку дня этот вопрос не попал. Министр экономики Милованов комментировать выписанную себе премию отказался”, – сообщил политик.
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