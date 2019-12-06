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Милованов: Когда украинские зарплаты догонят польские

Милованов: Когда украинские зарплаты догонят польские

Украина отстает от Польши, но динамика реальной (то есть с учетом роста цен) средней зарплаты по всем отраслям у нас опережает динамику роста средней реальной зарплаты в Польше в несколько раз.

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Наши зарплаты будут расти в реальном измерении на 20% быстрее, чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты соседей.

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“Вот простой расчет – сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза выше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% за год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении до зарплаты в Польше в 3,58 раз. То есть сравняем зарплаты, – говорится в сообщении.

Средняя зарплата в секторе за 2014-2018 годы (долл. США):

Профессиональная, научная и техническая деятельность:

  • Украина 377,5 (2017 год), 446,5 (2018 год);
  • Польша 1426,2 (2017 год), 1592,7 (2018 год).

Информация и телекоммуникации:

  • Украина 451,9 (2017 год), 527,8 (2018 год);
  • Польша 1977,1 (2017 год), 2208,7 (2018 год).

Финансы и страховая деятельность:

  • Украина 483,7 (2017 год), 594,1 (2018 год);
  • Польша 1871,2 (2017 год), 2078,3 (2018 год).

Темп роста средней реальной заработной платы в 2018 году:

  • В Украине – 29,2%;
  • В Польше – 8,1%.

По сравнению с 2017 годом:

  • В Украине – 35,5%;
  • В Польше – 4,5%

Справка Finance.ua

  • В течение 2019 года заработная плата среднестатистического украинца выросла на 19,6%.
  • Согласно опросу Research & Branding Group достаточный минимум средств к существованию украинцев составляет 19 275 грн.

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По материалам Finance.UA
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