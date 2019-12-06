Милованов: Когда украинские зарплаты догонят польские

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Украина отстает от Польши, но динамика реальной (то есть с учетом роста цен) средней зарплаты по всем отраслям у нас опережает динамику роста средней реальной зарплаты в Польше в несколько раз.
Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
Наши зарплаты будут расти в реальном измерении на 20% быстрее, чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты соседей.
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“Вот простой расчет – сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза выше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% за год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении до зарплаты в Польше в 3,58 раз. То есть сравняем зарплаты, – говорится в сообщении.
Средняя зарплата в секторе за 2014-2018 годы (долл. США):
Профессиональная, научная и техническая деятельность:
Информация и телекоммуникации:
Финансы и страховая деятельность:
Темп роста средней реальной заработной платы в 2018 году:
По сравнению с 2017 годом:
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