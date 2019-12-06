НБУ назвал, какие купюры и монеты утилизировал в этом году больше всего

Национальный банк Украины с января по октябрь этого года больше всего утилизировал изношенных монет номиналом 50 коп. и изношенных банкнот номиналом 200 грн.

Об этом сообщили в НБУ в ответ на запрос.

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Так, за 10 месяцев 2019 года Нацбанк утилизировал 1,106 млн штук монет номиналом 50 коп. Для сравнения: в 2018 году монет номиналом 50 коп. было утилизировано 181 тыс. штук.

Кроме того, с января по октябрь 2019 года Нацбанк утилизировал 135,4 млн штук банкнот номиналом 200 грн. Для сравнения: в 2018 году было утилизировано 102 млн штук банкнот номиналом 200 грн.

Ранее Finance.ua сообщал, что с первого октября НБУ изъял из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.