НБУ решил обновить дизайн двух банкнот (инфографика)

Национальный банк решил обновить дизайн банкноты номиналом 50 гривен, который был неизменным с 2004 года, и банкноты номиналом 200 гривен, которая оставалась без изменений с 2007 года.

Об этом говорится на странице НБУ в FACEBOOK.

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Что изменится. По дизайну обновленные банкноты наследуют банкноты нового поколения гривны номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Они содержат основные изображения банкнот 50 и 200 гривен предыдущих образцов, имеют аналогичные размеры и похожую цветовую гамму.

Защита. Обе обновленные банкноты имеют усиленную защиту. В частности, улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для слабовидящих. Изменена и усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита и тому подобное.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины не планирует изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года из-за зафиксированных в августе-сентябре случаев подделки этих банкнот.

Finance.ua писал, что с первого октября НБУ изъял из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Также Национальный банк с 1 октября 2019 года начал постепенное изъятие из обращения монеты номиналом 25 копеек.