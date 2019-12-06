Может ли иностранец избрать упрощенную систему налогообложения

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Физические лица – иностранцы или лица без гражданства, зарегистрированные в качестве субъектов хозяйственной деятельности, могут избрать упрощенную систему налогообложения, если они соответствуют совокупности критериев, предусмотренных гл. 1 р. XIV Налогового кодекса Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС во Львовской области.
“Согласно Налоговому кодексу Украины физическое лицо – предприниматель может самостоятельно избрать упрощенную систему налогообложения, если такое лицо соответствует требованиям, установленным главой 1 раздела XIV Налогового кодекса Украины, и регистрируется плательщиком единого налога в установленном порядке”, – говорится в сообщении.
Кого считают резидентами:
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Как осуществить переход на упрощенную систему налогообложения:
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