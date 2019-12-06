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Может ли иностранец избрать упрощенную систему налогообложения

Может ли иностранец избрать упрощенную систему налогообложения

Физические лица – иностранцы или лица без гражданства, зарегистрированные в качестве субъектов хозяйственной деятельности, могут избрать упрощенную систему налогообложения, если они соответствуют совокупности критериев, предусмотренных гл. 1 р. XIV Налогового кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС во Львовской области.

“Согласно Налоговому кодексу Украины физическое лицо – предприниматель может самостоятельно избрать упрощенную систему налогообложения, если такое лицо соответствует требованиям, установленным главой 1 раздела XIV Налогового кодекса Украины, и регистрируется плательщиком единого налога в установленном порядке”, – говорится в сообщении.

Кого считают резидентами:

  • иностранцев и лиц без гражданства, которые зарегистрированы предпринимателями согласно законодательству Украины;

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  • если лицо имеет место постоянного проживания также в иностранном государстве, оно считается резидентом, если имеет более тесные или экономические связи (центр жизненных интересов) в Украине;
  • если физическое лицо не имеет места постоянного проживания в одной из стран, но находится в Украине не менее 183 дней (включая день приезда и отъезда) в течение периода или периодов налогового года.

Как осуществить переход на упрощенную систему налогообложения:

  • физическому лицу – предпринимателю необходимо убедиться в соответствии всем требованиям той группы плательщика единого налога, которую хочет избрать;
  • в случае удовлетворения всем условиям предпринимателю необходимо не позднее чем за 15 календарных дней до начала нового календарного квартала (года), подать в налоговую службу заявление об избрании упрощенной системы налогообложения.
По материалам Finance.UA
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