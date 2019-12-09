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Когда будут штрафовать за нарушение закона о государственном языке

Когда будут штрафовать за нарушение закона о государственном языке

Штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного начнут действовать через 2-3 года.

“Система штрафов не начинает действовать завтра. В законе эти штрафы отсрочены на 2-3 года. Это означает, что закон дает нам время подготовиться к имплементации на практике”, – сказала уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова.

За нарушение закона не предусмотрено никакого уголовного наказания.

“Уголовной ответственности за нарушение закона о государственном языке нет. Предусмотрена административная ответственность. Это штрафы разного уровня, на сегодняшний день – от 200 до 700 необлагаемых минимумов, это 9800-11900 грн условно. Нужно следить за курсом”, – сказала Монахова.

Уполномоченная по защите государственного языка отметила, что основная задача закона – обеспечить права граждан Украины на получение информации и услуг на государственном языке.

“Если человек встает перед государством как гражданин и обращается к государству “защити меня”, “научи меня”, “дай мне работу”, то государство требует использования государственного языка”, – сказала Монахова.

Языковой омбудсмен отметила, что украинский язык является инструментом привлечения гражданина к обществу – это возможность поступить в университет, попасть на государственную службу, служить в украинской армии.

Справка Finance.ua:

  • 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного.
По материалам Espreso.tv
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