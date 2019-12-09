Когда будут штрафовать за нарушение закона о государственном языке

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного начнут действовать через 2-3 года.
“Система штрафов не начинает действовать завтра. В законе эти штрафы отсрочены на 2-3 года. Это означает, что закон дает нам время подготовиться к имплементации на практике”, – сказала уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова.
За нарушение закона не предусмотрено никакого уголовного наказания.
“Уголовной ответственности за нарушение закона о государственном языке нет. Предусмотрена административная ответственность. Это штрафы разного уровня, на сегодняшний день – от 200 до 700 необлагаемых минимумов, это 9800-11900 грн условно. Нужно следить за курсом”, – сказала Монахова.
Уполномоченная по защите государственного языка отметила, что основная задача закона – обеспечить права граждан Украины на получение информации и услуг на государственном языке.
“Если человек встает перед государством как гражданин и обращается к государству “защити меня”, “научи меня”, “дай мне работу”, то государство требует использования государственного языка”, – сказала Монахова.
Языковой омбудсмен отметила, что украинский язык является инструментом привлечения гражданина к обществу – это возможность поступить в университет, попасть на государственную службу, служить в украинской армии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский предлагает внести изменения в закон о децентрализацииВчера, 14:12 - 710 7
Объем наличных денег в Украине побил исторический рекордВчера, 13:06 - 5305 2
В Турции ввели новый налог для туристов4 ч. назад - 627 1
Украинцы спрогнозировали курс гривны в ближайшие полгода (опрос)7 ч. назад - 8334 1
Нафтогаз назвал цену на газ для украинцев в январеВчера, 10:02 - 1272 1
Стала известна стоимость Skoda RapidВчера, 20:20 - 10449
Украинцы спрогнозировали курс гривны в ближайшие полгода (опрос)7 ч. назад - 8334 1
ПриватБанк обновил дизайн цифровых картВчера, 16:32 - 3626
Глава криптобиржи BitMEX спрогнозировал курс биткоина на следующий годВчера, 19:00 - 3207
Условия назначения пенсий по случаю потери кормильцаВчера, 21:00 - 2312
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)Вчера, 11:15 - 253
Xiaomi представила новый электробайк из серии QicycleПозавчера, 13:10 - 355
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 777
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2538 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2370 1