Космический корабль компании Blue Origin совершит суборбитальный полет

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Blue Origin выполнит еще один тестовый полет своего корабля New Shepard, поскольку готовится к отправке людей в космос уже в следующем году.
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Возможно, это произойдет до того, как SpaceX сумеет осуществить свои планы. Двенадцатый полет многоразовой ракеты Blue Origin отправит в космос целый ряд научно-технических экспериментов вместе с тысячами открыток из образовательного некоммерческого клуба “Будущее” под руководством Безоса. Последнее испытание New Shepard состоялось в мае.
Компания Blue Origin является одной из трех компаний, которые надеятся запустить регулярную отправку людей в космос в ближайшие месяцы. SpaceX впервые стремится отправить астронавтов на Международную космическую станцию на борту космического корабля Crew Dragon.
В свою очередь, Virgin Galactic Ричарда Брэнсона надеется сперва отправить в космос своего знаменитого основателя, а затем оплатить заказчикам невесомые экскурсионные полеты в космос в 2020 году. Virgin Galactic немного опередила график, уже отправив своего первого пассажира – тренера-астронавта компании Бета Моисея – в космос во время испытательного полета в феврале.
Но Blue Origin постепенно продвигается к посадке людей на одну из своих ракет к 2020 году. В отличие от космического самолета Virgin, New Shepard запускается и приземляется вертикально, как ракета SpaceX Falcon 9.
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