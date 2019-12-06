SpaceX успешно запустила дважды летавший корабль Dragon (видео)

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SpaceX в рамках сотрудничества с NASA приступила к 19-й миссии по коммерческому снабжению Международной космической станции. Запуск состоялся с мыса Канаверал во Флориде в 19:29 по Киеву 5 декабря. Ракета Falcon 9 с капсулой Dragon отправила на МКС более 2,6 тонны груза, предназначенного для экипажа. К слову, это был юбилейный 75-й запуск Falcon 9.
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Грузовой корабль уже дважды побывал в космосе – сначала в 2014 году, а затем в 2017 году. Что касается Falcon 9, то SpaceX использовала первую ступень версии Block 5, финальной модификации, которая запускалась в первый раз. Компания посадила её на плавучую платформу в Атлантическом океане, хотя ранее в таких миссиях возвращала ступень на основную площадку LZ-1 недалеко от стартового комплекса.
После того как Dragon достигнет МКС, экипаж станции осуществит захват корабля с помощью манипулятора Canadarm2 и пристыкует его к модулю «Гармония». Он пробудет на станции около четырёх недель, за это время его разгрузят и поместят в него более 1,7 тонны груза, предназначенного для возвращения на Землю. В основном это будут результаты экспериментов.
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