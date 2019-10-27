SpaceX провела успешное испытание капсулы Crew Dragon (видео)

Компания SpaceX опубликовала видеоотчет испытания своего космического корабля Crew Dragon.

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Инженеры протестировали систему посадки пассажирской капсулы в нештатных ситуациях.

На видео можно увидеть, что капсулу сбросили с самолета и она приземлилась на трех парашютах вместо запланированных четырех.

Беспилотную миссию по полету к МКС корабль Crew Dragon выполнил в начале 2019 года. Считается, что космический аппарат до сих пор не готов к полетам с пассажирами на борту. На очереди – новые тесты по отделению в полете капсулы от ракеты в случае возникновения критических неполадок после взлета, а также другие проверки безопасности.