Илон Маск увеличил состояние на $2 млрд за неделю

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Состояние основателя компании Tesla Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд.
Об этом свидетельствует отчет производителя электромобилей о прибыли в третьем квартале 2019 года, сообщает Forbes.
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После закрытия торгов 23 октября Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 на одну акцию. При этом аналитики Уолл-стрит прогнозировали компании убытки – $0,42 на акцию. Скорректированная прибыль Tesla составила $342 млн. При этом доходы Tesla объемом $6,35 млрд все еще на 8% ниже тех, которые компания получила за третий квартал прошлого года.
За следующую неделю цена акций компании подскочила почти на 24%.
Состояние Маска, которому принадлежит 22% Tesla, теперь составляет $22,9 млрд – в списке самых богатых американцев Forbes 400 он поднялся на две позиции. С момента публикации рейтинга в октябре состояние Маска выросло на $3 млрд. Кроме акций Tesla, миллиардер также владеет долей в космической корпорации SpaceX общей стоимостью $12,5 млрд.
Два предыдущих квартала оказались для Tesla непростыми. По итогам первого компания отчиталась о $702 млн убытков и падении поставок на 31% в сравнении с последним кварталом 2018. Во втором квартале компания сообщила об убытках в размере $389 млн.
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