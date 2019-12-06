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lifecell запускает услугу виртуального номера

lifecell запускает услугу виртуального номера

Диджитал-оператор lifecell запускает услугу, которая позволяет приобрести и пользоваться украинским номером без наличия физической SIM-карты.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Виртуальный номер BiP — это услуга мобильного оператора lifecell, с помощью которой можно в любой точке мира приобрести и пользоваться украинским номером телефона без наличия физической SIM-карты с помощью мессенджера BiP. Эта опция предусматривает предоставление исключительно голосовой телефонии через приложение BiP”, – говорится в сообщении.

Какие услуги предоставляет приложение:

  • осуществление и прием звонков с других телефонных номеров в любой точке мира;
  • для покупки номера нужен только Интернет, физическая SIM-карта не нужна;

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  • для пользования необходимо только подключение к Интернету.

Как воспользоваться услугой виртуального номера:

  • загрузить мессенджер BiP для Android или iOS;
  • подключиться к Интернету и ввести полученный виртуальный номер в мессенджере.

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По материалам Finance.UA
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