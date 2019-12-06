lifecell запускает услугу виртуального номера

Диджитал-оператор lifecell запускает услугу, которая позволяет приобрести и пользоваться украинским номером без наличия физической SIM-карты.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Виртуальный номер BiP — это услуга мобильного оператора lifecell, с помощью которой можно в любой точке мира приобрести и пользоваться украинским номером телефона без наличия физической SIM-карты с помощью мессенджера BiP. Эта опция предусматривает предоставление исключительно голосовой телефонии через приложение BiP”, – говорится в сообщении.

Какие услуги предоставляет приложение:

осуществление и прием звонков с других телефонных номеров в любой точке мира;

для покупки номера нужен только Интернет, физическая SIM -карта не нужна;

Читайте также: lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных планов

для пользования необходимо только подключение к Интернету.

Как воспользоваться услугой виртуального номера:

пройти регистрацию и выбрать номер;

загрузить мессенджер BiP для Android или iOS;

подключиться к Интернету и ввести полученный виртуальный номер в мессенджере.

Хотите купить новы телефон, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.