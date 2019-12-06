lifecell запускает услугу виртуального номера

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Диджитал-оператор lifecell запускает услугу, которая позволяет приобрести и пользоваться украинским номером без наличия физической SIM-карты.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Виртуальный номер BiP — это услуга мобильного оператора lifecell, с помощью которой можно в любой точке мира приобрести и пользоваться украинским номером телефона без наличия физической SIM-карты с помощью мессенджера BiP. Эта опция предусматривает предоставление исключительно голосовой телефонии через приложение BiP”, – говорится в сообщении.
Какие услуги предоставляет приложение:
Читайте также: lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных планов
Как воспользоваться услугой виртуального номера:
Хотите купить новы телефон, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина готова взять газом $3 миллиарда, которые в суде проиграл Газпром - Зеленский8 ч. назад - 1818 17
"Укрпочта" приняла Боинг 747 с миллионом посылок с "черной пятницы"Вчера, 17:20 - 2846 13
Мошенники разработали новую схему телефонных обмановВчера, 19:41 - 3634 8
Будет ли пенсия по достижении пенсионного возраста без наличия необходимого страхового стажаВчера, 11:01 - 45256 8
Межбанк: доллар был "спасен" от обвалаВчера, 18:20 - 7138 5
Межбанк: доллар был "спасен" от обвалаВчера, 18:20 - 7138 5
Cколько готовы платить IT-специалистам без опыта (инфографика)7 ч. назад - 3752
Мошенники разработали новую схему телефонных обмановВчера, 19:41 - 3634 8
Страны с самыми дорогими и самыми дешевыми автомобилямиВчера, 21:33 - 2140
Стало известно, когда появится Skoda Fabia нового поколения18 ч. назад - 1982
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla CybertruckВчера, 10:50 - 338
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 1660 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1658 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 915
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 2057