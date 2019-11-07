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Мобильный оператор lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных планов.
Об этом сообщается на сайте оператора.
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С 20 ноября закрываются следующие тарифные планы:
С 20 ноября меняются условия следующих тарифных планов:
“После закрытия тарифа «Звонки всем» и пакета услуг S тарифного плана «Абсолютная Свобода» стартовые пакеты «Звонки всем» и «Абсолютная Свобода», за активацию которых абоненту начисляется 150 бонусов, будут активироваться с тарифом «Лайфхак». Другие стартовые пакеты «Звонки всем» и «Абсолютная Свобода» будут активироваться на условиях универсального стартового пакета”, – отмечают в пресс-службе оператора.
С 4 декабря закрываются следующие тарифные планы:
До перевода на новый тариф:
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