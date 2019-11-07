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lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных планов

lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных планов

Мобильный оператор lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных планов.

Об этом сообщается на сайте оператора.

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С 20 ноября закрываются следующие тарифные планы:

  • «Хайп 2018»;
  • «Хайп 2019»;
  • «3G Смарт 69»;
  • «Бережливый»;
  • «Звонки всем»;
  • пакет услуг S тарифного плана «Абсолютная Свобода»;
  • пакет услуг S в тарифном плане «Смартфон 2018».

С 20 ноября меняются условия следующих тарифных планов:

  • «Безумный день»;
  • «Льготный»;
  • «Особый Разговоры»;
  • «Безумный год»;
  • «Ґига Майнинг».

“После закрытия тарифа «Звонки всем» и пакета услуг S тарифного плана «Абсолютная Свобода» стартовые пакеты «Звонки всем» и «Абсолютная Свобода», за активацию которых абоненту начисляется 150 бонусов, будут активироваться с тарифом «Лайфхак». Другие стартовые пакеты «Звонки всем» и «Абсолютная Свобода» будут активироваться на условиях универсального стартового пакета”, – отмечают в пресс-службе оператора.

С 4 декабря закрываются следующие тарифные планы:

  • «Шейкер»;
  • «life:) communicator»;
  • «Хайп Дисконт»;
  • пакет услуг М тарифного плана «Смартфон 2018»;
  • пакеты услуг S и M тарифного плана «3G Смартфон»;
  • пакет услуг S тарифного плана «Смартфон 3G+»;
  • пакеты услуг S и M тарифного плана «Все включено»;
  • пакеты услуг «3G+ Роутер 3 GB», «3G+ Роутер 8 GB», «3G+ Роутер 20 GB», «Смартфон 119».

Как сменить оператора и сохранить номер

До перевода на новый тариф:

  • абонент будет обслуживаться на условиях прежнего тарифа;
  • абоненты, условия обслуживания которых меняются, получат персональное SMS-сообщение с описанием изменений в сроки, предусмотренные законодательством;
  • до 31 января 2020 г. указанные абоненты смогут самостоятельно выбрать и бесплатно перейти на одно из актуальных тарифных предложений, доступных для подключения.
По материалам Finance.UA
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