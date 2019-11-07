Мобильный оператор lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных планов.

Об этом сообщается на сайте оператора.

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С 20 ноября закрываются следующие тарифные планы:

«Хайп 2018»;

«Хайп 2019»;

«3G Смарт 69»;

«Бережливый»;

«Звонки всем»;

пакет услуг S тарифного плана «Абсолютная Свобода»;

пакет услуг S в тарифном плане «Смартфон 2018».

С 20 ноября меняются условия следующих тарифных планов:

«Безумный день»;

«Льготный»;

«Особый Разговоры»;

«Безумный год»;

«Ґига Майнинг».

“После закрытия тарифа «Звонки всем» и пакета услуг S тарифного плана «Абсолютная Свобода» стартовые пакеты «Звонки всем» и «Абсолютная Свобода», за активацию которых абоненту начисляется 150 бонусов, будут активироваться с тарифом «Лайфхак». Другие стартовые пакеты «Звонки всем» и «Абсолютная Свобода» будут активироваться на условиях универсального стартового пакета”, – отмечают в пресс-службе оператора.

С 4 декабря закрываются следующие тарифные планы:

«Шейкер»;

«life:) communicator»;

«Хайп Дисконт»;

пакет услуг М тарифного плана «Смартфон 2018»;

пакеты услуг S и M тарифного плана «3G Смартфон»;

пакет услуг S тарифного плана «Смартфон 3G+»;

пакеты услуг S и M тарифного плана «Все включено»;

пакеты услуг «3G+ Роутер 3 GB», «3G+ Роутер 8 GB», «3G+ Роутер 20 GB», «Смартфон 119».

До перевода на новый тариф: