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Названы страны с самым высоким качеством жизни

Названы страны с самым высоким качеством жизни

Немецкий таблоид Bild на основе отчета ООН опубликовал рейтинг стран по уровню жизни.

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В список вошли 189 государств, которые оценивались по таким критериям, как свобода, безопасность, образование, здоровье и их соответствие экономическому развитию.

В докладе ООН также отмечается глобальная тенденция к росту качества жизни. В группу с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала вошли 62 страны.

ТОП-стран с самым высоким качеством жизни:

  • Норвегия;
  • Швейцария;
  • Ирландия;
  • Германия;
  • Гонконг.

При этом издание полагает, что уровень «человеческого развития» в Гонконге оценивался ООН до начала масштабных протестов.

В десятку вошли Австралия, Исландия, Швеция, Сингапур и Нидерланды. Украина заняла в рейтинге 88-е место.

Аутсайдерами рейтинга оказались Бурунди, Южный Судан, Чад, Центральноафриканская Республика и Нигер. Низкие позиции также заняли страны, в которых фиксируются военные конфликты, — Сирия (154-е место), Йемен (177-е).

По материалам Известия в Украине
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