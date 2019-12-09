Названы страны с самым высоким качеством жизни

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Немецкий таблоид Bild на основе отчета ООН опубликовал рейтинг стран по уровню жизни.
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В список вошли 189 государств, которые оценивались по таким критериям, как свобода, безопасность, образование, здоровье и их соответствие экономическому развитию.
В докладе ООН также отмечается глобальная тенденция к росту качества жизни. В группу с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала вошли 62 страны.
ТОП-стран с самым высоким качеством жизни:
При этом издание полагает, что уровень «человеческого развития» в Гонконге оценивался ООН до начала масштабных протестов.
В десятку вошли Австралия, Исландия, Швеция, Сингапур и Нидерланды. Украина заняла в рейтинге 88-е место.
Аутсайдерами рейтинга оказались Бурунди, Южный Судан, Чад, Центральноафриканская Республика и Нигер. Низкие позиции также заняли страны, в которых фиксируются военные конфликты, — Сирия (154-е место), Йемен (177-е).
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