Страны с самыми дорогими и самыми дешевыми автомобилями

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Эксперты подсчитали средневзвешенную стоимость автомобилей, покупаемых в разных странах.
Об этом сообщает портал avtodream.
ТОП-стран с самыми дешевыми авто:
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ТОП-регионов с самыми дорогими авто:
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