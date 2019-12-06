Страны с самыми дорогими и самыми дешевыми автомобилями

Эксперты подсчитали средневзвешенную стоимость автомобилей, покупаемых в разных странах.

Об этом сообщает портал avtodream.

ТОП-стран с самыми дешевыми авто:

Индия: средневзвешенная цена, которая вычисляется с учетом объема продаж по моделям и комплектациям, – 12,5 тыс. долларов;

страны Латинской Америки (Мексика, Аргентина и Бразилия): – 20,8 тыс. долларов;

Южно-Африканская Республика: средняя цена – 27 тыс. долларов.

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ТОП-регионов с самыми дорогими авто:

США и Канада: средневзвешенная цена на североамериканском рынке составляет 35,6 тыс. долларов;

Европа – 34 тыс. долларов;

Австралия и Новая Зеландия – 30,8 тыс. долларов.

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