Рейтинг самых популярный авто для бизнеса за ноябрь

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За январь-ноябрь 2019 года в Украине было приобретено и зарегистрировано 10,8 тысячи новых коммерческих автомобилей, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины.
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“Всего с начала года украинский парк коммерческих автомобилей пополнили 10,8 тыс. новых машин, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года”, – говорится в сообщении.
В ноябре 2019 года в Украине было зарегистрировано 1007 новых коммерческих автомобилей, что на 10 единиц меньше, чем годом ранее.
По количеству зарегистрированных авто первое место заняли автомобили марки Renault, которых в ноябре было приобретено 216 единиц — это на 30% больше, чем за прошлогодний ноябрь.
Следующими по популярности стали автомобили марки Fiat. В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 142 машины этой марки, что на 14% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.
Третье место занял Volkswagen, в ноябре в Украине было зарегистрировано 89 единиц автомобилей этой марки, что на 2% выше чем было в ноябре 2018 года.
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