0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 161 0

Рейтинг самых популярный авто для бизнеса за ноябрь

Рейтинг самых популярный авто для бизнеса за ноябрь

За январь-ноябрь 2019 года в Украине было приобретено и зарегистрировано 10,8 тысячи новых коммерческих автомобилей, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины.

Читайте также: ТОП-5 самых популярных среди украинцев авто в ноябре

“Всего с начала года украинский парк коммерческих автомобилей пополнили 10,8 тыс. новых машин, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года”, – говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года в Украине было зарегистрировано 1007 новых коммерческих автомобилей, что на 10 единиц меньше, чем годом ранее.

По количеству зарегистрированных авто первое место заняли автомобили марки Renault, которых в ноябре было приобретено 216 единиц — это на 30% больше, чем за прошлогодний ноябрь.

Следующими по популярности стали автомобили марки Fiat. В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 142 машины этой марки, что на 14% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Третье место занял Volkswagen, в ноябре в Украине было зарегистрировано 89 единиц автомобилей этой марки, что на 2% выше чем было в ноябре 2018 года.

По материалам Укравтопром
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.