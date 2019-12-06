Украинцы заплатили на 35% больше налогов на недвижимое имущество: за что нужно платить

За 11 месяцев 2019 года украинцы заплатили на 35% больше налогов на недвижимое имущество, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

“Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – обеспечил сумму 382,4 млн грн, увеличив показатель на 35% или 99,6 млн грн”, – говорится в сообщении.

Всего в местные бюджеты за 11 месяцев поступило 2,6 миллиарда гривен налогов, что на 24% больше, чем в прошлом году.

Напомним, налог следует уплатить в течение 60 дней со дня вручения уведомления.

Что облагается налогом:

квартиры площадью более 60 квадратных метров;

частные дома площадью более 120 метров квадратных;

квартира + дом общей площадью более 180 квадратных метров.

В различных городах и областях Украины сумма налога отличается, но по закону она не может превышать 1,5% от размера минимальной заработной платы за 1 квадратный метр.

Справка Finance.ua:

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