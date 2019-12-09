ТОП-5 способов получить бесплатное жилье в большом городе

В городах-миллионниках Украины дорожает аренда жилья, поэтому многие задумываются об альтернативе.

Сайт Сегодня описывает несколько способов решить квартирный вопрос.

На первом месте – служебные квартиры сотрудникам СБУ, прокуратуры и полиции. Ведомства заселяют туда работников, не имеющих жилья по месту работы.

Рассчитывать на бесплатное жилье могут и народные депутаты. Им государство на протяжении всей каденции финансирует аренду квартир или гостиничных номеров, если у народных избранников нет собственного жилья в столице. В прошлом году из бюджета на это выделили более 40 млн грн.

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Есть шанс получить жилье и у молодежи. Правда, не бесплатно, а в кредит с частичной компенсацией. Льготные кредиты предоставляют в Фонде содействия молодежному жилищному строительству. Здесь уже выстроилась длинная очередь. Большинство претендентов – переселенцы и участники АТО, ведь правительство утвердило порядок выдачи им льготных кредитов.

“Для киевлян кредит 70/30% – это помощь. 70% – ваш собственный вклад. Когда до вас дошла очередь, вас вызвали, вы подписали договор и сразу внесли 70%”, – рассказывают в фонде.

Но в очереди только по этой программе – более 5500 человек. В то время, как в год государство выделяло деньги только на 25-30 квартир.

Еще один вариант – льготные займы. Кредиты по ним предоставляются по учетной ставке НБУ 15,5%. Кредит выдается на 20 лет. Первый взнос – 10%.

И замыкают ТОП должности архитекторов и руководителей в частных строительных компаниях. Чтобы привлечь ведущих специалистов рынка, владельцы часто дают им квартиры в качестве бонуса .