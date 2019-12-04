В Киеве опустились цены на доступное жилье

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В Киеве дешевеют квартиры в бюджетных новостройках. А вот элитный сегмент вырос в цене. Об этом, опираясь на данные сайта ЛУН, сообщила эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.
Как менялись цены на новое жилье в ноябре 2019 года:
стоимость жилья эконом-класса снизилась на 1,1% и составляет 17 800 грн/м2;
средняя стоимость жилья комфорт-класса увеличилась на 3,48% и составляет 20 800 грн/м2;
жилье бизнес-класса потеряло в цене 0,85% и составляет в среднем 35 000 грн/м2;
элитный сегмент вырос в цене на 1,59% – до 60 400 грн/м2.
По словам Берещак, на протяжении 2019 года на столичном рынке недвижимости наблюдается постепенное перераспределение спроса, что существенно сказывается на ценах.
“В течение года объекты эконом-класса потеряли существенную долю потенциальных покупателей: по разным оценкам, падение спроса в этом классе составляет от 10% до 20%. Зато покупатели все больше интересуются объектами комфорт- и бизнес-класса. Это находит свое отражение в ценовой политике компаний”, — подчеркнула эксперт.
По ее словам, перераспределение спроса продолжится и в 2020 году. Помимо этого, на рынке стали появляться квартиры, которые выходят за рамки стандартной классификации жилья. За счет улучшенного качества строительства образовались, по сути, новые классы новостроек: между комфорт- и бизнес- и между бизнес- и элит-сегментом.
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