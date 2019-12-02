Qatar Airways ввела 50% скидку на билеты бизнес-класса

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Qatar Airways вводит скидку в 50% на билеты в бизнес-классе из Киева.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
Скидка действует до 15 декабря на рейсы как минимум за 45 дней до отправления. Она распространяется на покупку билетов в обе стороны и не распространяется на налоги, сборы и любые другие платежи или комиссии.
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Количество мест по указанным тарифам ограничено и также зависит от наличия соответствующего класса бронирования. В некоторые даты и на некоторые рейсы эти классы бронирования могут быть недоступны. Поэтому в компании советуют внимательно ознакомиться с деталями во время бронирования.
Стоимость билетов в обе стороны:
Полный перечень направлений, доступных по сниженной цене, можно найти по ссылке.
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.
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