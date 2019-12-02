Qatar Airways ввела 50% скидку на билеты бизнес-класса

Qatar Airways вводит скидку в 50% на билеты в бизнес-классе из Киева.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Скидка действует до 15 декабря на рейсы как минимум за 45 дней до отправления. Она распространяется на покупку билетов в обе стороны и не распространяется на налоги, сборы и любые другие платежи или комиссии.

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Количество мест по указанным тарифам ограничено и также зависит от наличия соответствующего класса бронирования. В некоторые даты и на некоторые рейсы эти классы бронирования могут быть недоступны. Поэтому в компании советуют внимательно ознакомиться с деталями во время бронирования.

Стоимость билетов в обе стороны:

Киев – Дели – 31 725 грн.

Киев – Ханой – 37 522 грн;

Киев – Гонконг – 39 189 грн;

Киев – Бангкок – 43 136 грн;

Киев – Дананг – 43 281 грн;

Киев – Бали – 52 708 грн;

Киев – Сейшелы – 52 713 грн;

Киев – Мальдивы – 52 713 грн;

Киев – Сингапур – 52 723 грн.

Полный перечень направлений, доступных по сниженной цене, можно найти по ссылке .

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.