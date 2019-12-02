Вступили в силу новые правила планирования строительства дорог

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сегодня вступил в силу Закон о внесении изменений в ЗУ “Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины” относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования.
Читайте также: Дороги из отходов: в Украине разрешили строить дороги из шлаков и золы
Закон № 282-ІХ опубликован в официальной газете Верховной Рады “Голос Украины” .
Документ отменяет согласование с комитетом ВР по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог.
Документ предусматривает предоставление субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансирование, среди прочего, проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ, функционирования информационно-аналитических систем, паспортизации технического надзора, обследования состояния дорог, в частности привлечения инженера-консультанта.
Закон внедряет:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Добудуйте!" — под офисом Зеленского митингуют инвесторы "Укрбуда"8 ч. назад - 2376 27
Дороги из отходов: в Украине разрешили строить дороги из шлаков и золы9 ч. назад - 2365 8
Почему доллар падает, а цены нет - объяснение Минэкономики6 ч. назад - 3738 7
В Нацбанке объяснили стремительное падение курса валютВчера, 20:00 - 7578 7
Киевводоканал утвердил новые взносы: за что придется заплатить10 ч. назад - 1145 6
В Нацбанке объяснили стремительное падение курса валютВчера, 20:00 - 7578 7
Средняя цена на землю в регионах Украины (инфографика)Вчера, 21:09 - 4878 3
Почему доллар падает, а цены нет - объяснение Минэкономики6 ч. назад - 3738 7
"Добудуйте!" — под офисом Зеленского митингуют инвесторы "Укрбуда"8 ч. назад - 2376 27
Дороги из отходов: в Украине разрешили строить дороги из шлаков и золы9 ч. назад - 2365 8
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)Вчера, 17:10 - 589
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 589
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1740
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3579 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 5067 3