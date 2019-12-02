Вступили в силу новые правила планирования строительства дорог

Сегодня вступил в силу Закон о внесении изменений в ЗУ “Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины” относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования.

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Закон № 282-ІХ опубликован в официальной газете Верховной Рады “Голос Украины” .

Документ отменяет согласование с комитетом ВР по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог.

Документ предусматривает предоставление субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансирование, среди прочего, проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ, функционирования информационно-аналитических систем, паспортизации технического надзора, обследования состояния дорог, в частности привлечения инженера-консультанта.

Закон внедряет:

новые подходы к среднесрочному планированию строительства, реконструкции;

новые подходы к ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения;

расширяют возможности регионов по использованию средств территориальных дорожных фондов и субвенции из государственного бюджета.

Справка Finance.ua

Укравтодор получил 1 млрд грн на ремонт дорог благодаря укреплению гривны. Курс снизился за январь-ноябрь 2019 года на 13,2%.