Укравтодор получил 1 млрд грн на ремонт дорог благодаря укреплению гривны

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Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании внес изменения в бюджет “Укравтодора” на 2019 год.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
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По информации Гончаренко, Кабмин добавил “Укравтодору” 1,06 млрд грн на ремонт дорог в 2019 году за счет экономии по погашению кредитов. При этом экономия появилась из-за укрепления курса гривны.
Отметим, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-ноябрь 2019 года на 13,2%. Курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за ноябрь курс упал на 3,8% до 24,03 грн/доллар.
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