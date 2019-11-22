Укравтодор получил 1 млрд грн на ремонт дорог благодаря укреплению гривны

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании внес изменения в бюджет “Укравтодора” на 2019 год.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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По информации Гончаренко, Кабмин добавил “Укравтодору” 1,06 млрд грн на ремонт дорог в 2019 году за счет экономии по погашению кредитов. При этом экономия появилась из-за укрепления курса гривны.

Отметим, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-ноябрь 2019 года на 13,2%. Курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за ноябрь курс упал на 3,8% до 24,03 грн/доллар.