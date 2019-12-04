В 2020 году резкого роста цен на новые автомобили не будет

Верховная Рада отсрочила до 2025 года введение экологического стандарта «Евро-6» при выпуске и ввозе автомобилей. Это значит, что откладывается подорожание автомобилей, которое, как ожидалось, произойдет в 2020 году.

По мнению экспертов, введение в Украине стандарта «Евро-6» обязательно приведет к увеличению стоимости новых авто. Причем не на каких-нибудь 3-5%, а примерно на 15%.

Такое подорожание новых автомобилей отразилось бы на продажах. Возможно, украинский рынок новых авто замер бы, а украинцы ещё больше чем сейчас, стали б покупать подержанные машины. В первую очередь такая ситуация не устраивала автомобильных импортеров. Видимо, они приложили усилия, чтобы в нашей стране отсрочили переход на новый экологический стандарт автомобилей.

Введение в Украине «Евро-6» при выпуске и ввозе новых автомобилей отложено на январь 2025 года. Это значит, что и подорожания тоже пока не будет. Но это не значит, что не поднимется стоимость новых авто по каким-нибудь другим причинам.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2019 года в Украине продали более 79 000 новых машин. Это на 6% больше, чем в прошлом году.