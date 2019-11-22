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Верховна Рада отсрочила экологические требования “Евро-6” для новых авто.
Об этом сказано в законопроекте №2078-1 “О внесении изменений в закон Украины “О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств” о международных экологических требованиях для некоторых транспортных средств”.
Документ поддержали 360 нардепов.
Что документ предусматривает – перенос срока внедрения экологических требований Евро-6 для новых легковых автомобилей при их производстве и импорте.
Отстрочка – до 1 января 2025 года требование к транспортным средствам соответствовать экологическим стандартам “Евро-6”.
Законопроектом вносятся изменения по поводу возможности ввоза в Украину, производства и регистрации после 1 января 2020 года транспортных средств, которые произведены в Украине, или ввезены на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2024 года включительно и которые имеют действующий сертификат или другой документ о подтверждении соответствия, выданный в соответствии с законодательством Украины, подтверждающий, что конструкция данного авто отвечает экологическим нормам не ниже уровня “Евро-5”.
Ранее сообщалось, что в Украине прогнозируют подорожание авто с 2020 года. Это связано с запретом с 2020 года импорта новых авто без Евро-6 и разрешением импорта старых авто без ограничений.
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