Верховна Рада отсрочила экологические требования “Евро-6” для новых авто.

Об этом сказано в законопроекте №2078-1 “О внесении изменений в закон Украины “О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств” о международных экологических требованиях для некоторых транспортных средств”.

Документ поддержали 360 нардепов.

Что документ предусматривает – перенос срока внедрения экологических требований Евро-6 для новых легковых автомобилей при их производстве и импорте.

Отстрочка – до 1 января 2025 года требование к транспортным средствам соответствовать экологическим стандартам “Евро-6”.

Законопроектом вносятся изменения по поводу возможности ввоза в Украину, производства и регистрации после 1 января 2020 года транспортных средств, которые произведены в Украине, или ввезены на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2024 года включительно и которые имеют действующий сертификат или другой документ о подтверждении соответствия, выданный в соответствии с законодательством Украины, подтверждающий, что конструкция данного авто отвечает экологическим нормам не ниже уровня “Евро-5”.

Ранее сообщалось, что в Украине прогнозируют подорожание авто с 2020 года. Это связано с запретом с 2020 года импорта новых авто без Евро-6 и разрешением импорта старых авто без ограничений.

Справка Finance.ua

Верховная Рада в июне 2017 года перенесла введение стандарта экологической безопасности “Евро-6” в Украине с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года.