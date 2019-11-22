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Рада отсрочила экологические требования "Евро-6" для новых авто

Рада отсрочила экологические требования "Евро-6" для новых авто

Верховна Рада отсрочила экологические требования “Евро-6” для новых авто.

Об этом сказано в законопроекте №2078-1 “О внесении изменений в закон Украины “О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств” о международных экологических требованиях для некоторых транспортных средств”.

Документ поддержали 360 нардепов.

Что документ предусматривает – перенос срока внедрения экологических требований Евро-6 для новых легковых автомобилей при их производстве и импорте.

Отстрочка – до 1 января 2025 года требование к транспортным средствам соответствовать экологическим стандартам “Евро-6”.

Законопроектом вносятся изменения по поводу возможности ввоза в Украину, производства и регистрации после 1 января 2020 года транспортных средств, которые произведены в Украине, или ввезены на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2024 года включительно и которые имеют действующий сертификат или другой документ о подтверждении соответствия, выданный в соответствии с законодательством Украины, подтверждающий, что конструкция данного авто отвечает экологическим нормам не ниже уровня “Евро-5”.

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Ранее сообщалось, что в Украине прогнозируют подорожание авто с 2020 года. Это связано с запретом с 2020 года импорта новых авто без Евро-6 и разрешением импорта старых авто без ограничений.

Справка Finance.ua

  • Верховная Рада в июне 2017 года перенесла введение стандарта экологической безопасности “Евро-6” в Украине с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года.
  • Экологический стандарт “Евро-3” внедрен в Европейском Союзе с 1999 года, “Евро-4” – с 2005, “Евро-5” – с 2009, “Евро-6” – в сентябре 2015 года.
По материалам Finance.UA
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