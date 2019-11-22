SkyUp запускает три новых рейса из Львова

SkyUp начал продажу на прямые рейсы из Львова в Барселону (Испания), Бургас (Грузия) и Батуми (Болгария) на летний период.

Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика.

Первые рейсы в испанский и болгарский города авиакомпания начнет выполнять 29 мая, а за маршрутом в город Грузии – в начале июня

Стоимость билета в эконом-классе в одну сторону:

Львов – Барселона – от 1941 грн;

Львов – Батуми – от 1629 грн;

Львов – Бургас – от 1270 грн.

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График. Рейсы со Львова будут исполняться дважды в неделю: в Барселону и Батуми – каждые вторник и пятницу, в Бургас – по средам и субботам каждые 10 дней.

Справка Finance.ua:

С 9 ноября SkyUp запустил рейсы из Львова в Париж (аэропорт Бове).

24 ноября из Львова был выполнен первый рейс в Тель-Авив, которым SkyUp начал полетную программу в Израиль.

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