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Сколько придется заплатить за регистрацию в аэропорту

Сколько придется заплатить за регистрацию в аэропорту

Некоторые авиакомпании, выполняющие рейсы в Украину, обязывают пассажира платить сбор, чтобы пройти регистрацию в аэропорту или перевыпустить посадочные талоны по самым дешевым тарифам эконома-класса.

Об этом пишет портал avianews.

Авиаперевозчики оплачивают использование ресурсов аэропорта, поэтому, если пассажир не желает пройти бесплатную онлайн-регистрацию, ему тоже придется заплатить.

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Суммы сбора за посадочный талон на одного пассажира разнятся, зависимо от авиакомпании, но чаще всего варьируются от €8 до €55.

МАУ

Цена:

  • €15 для пассажиров эконом-класса любого рейса;
  • столько же придется заплатить, если талон не распечатан или у пассажира нет его электронной версии;
  • бесплатно – по тарифу Economy Premium.

Ryanair

Цена:

  • бесплатно – по тарифу Flexi Plus;
  • €55 – для всех остальных.

Особенности: если пассажир не сохранил е-версию и не распечатал талон, за его перевыпуск попросят заплатить €20.

Wizz Air

Цена:

  • €30 – по тарифу Basic;
  • €10 – если оплатить регистрацию в аэропорту во время бронирования билета;
  • бесплатно – пассажирам с тарифами Wizz Go и Wizz Plus.

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airBaltic

Цена:

  • бесплатно – пассажирам, которые летят по тарифу эконом-класса Premium;
  • €35 – для всех остальных.

Особенность: бесплатно получить талон на посадку можно в аэропортах с киосками для самостоятельной регистрации.

Air Serbia

Цена:

  • €10 – для пассажиров эконом-класса Economy Light;
  • бесплатно – для всех остальных.

Buta Airways

Цена: €8.

Особенность: в некоторых аэропортах есть киоски для самостоятельной бесплатной регистрации.

По материалам Finance.UA
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