Сколько придется заплатить за регистрацию в аэропорту

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Некоторые авиакомпании, выполняющие рейсы в Украину, обязывают пассажира платить сбор, чтобы пройти регистрацию в аэропорту или перевыпустить посадочные талоны по самым дешевым тарифам эконома-класса.
Об этом пишет портал avianews.
Авиаперевозчики оплачивают использование ресурсов аэропорта, поэтому, если пассажир не желает пройти бесплатную онлайн-регистрацию, ему тоже придется заплатить.
Читайте также: Ручная кладь и багаж: правила перевозки Wizz Air, МАУ, Ryanair и других авиакомпаний
Суммы сбора за посадочный талон на одного пассажира разнятся, зависимо от авиакомпании, но чаще всего варьируются от €8 до €55.
МАУ
Цена:
Ryanair
Цена:
Особенности: если пассажир не сохранил е-версию и не распечатал талон, за его перевыпуск попросят заплатить €20.
Wizz Air
Цена:
airBaltic
Цена:
Особенность: бесплатно получить талон на посадку можно в аэропортах с киосками для самостоятельной регистрации.
Air Serbia
Цена:
Buta Airways
Цена: €8.
Особенность: в некоторых аэропортах есть киоски для самостоятельной бесплатной регистрации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налоговикам обещают повысить зарплатыВчера, 11:41 - 3600 6
Бахматюка объявили в национальный розыскВчера, 15:00 - 1338 4
Топ-100 самых дорогих брендов Украины - рейтингВчера, 20:03 - 1107 2
Платный автобан: участки, которые потенциально привлекательны для инвесторовВчера, 14:15 - 1255 2
Saudi Aramco исключила из своего ІРО крупнейшие мировые банкиВчера, 14:47 - 510 2
Какие пенсионеры получат надбавку в декабреВчера, 13:01 - 31866
Налоговикам обещают повысить зарплатыВчера, 11:41 - 3600 6
Как изменить адрес регистрации предпринимателяВчера, 17:03 - 1760
В Киеве повысили тарифы на водуВчера, 16:03 - 1501
Фейковые представители Tesla обманули украинцев на 12 миллионовВчера, 13:02 - 1432
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)Вчера, 12:10 - 315
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)Позавчера, 12:10 - 1152 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 2377 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2259
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1092