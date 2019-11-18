Сколько придется заплатить за регистрацию в аэропорту

Некоторые авиакомпании, выполняющие рейсы в Украину, обязывают пассажира платить сбор, чтобы пройти регистрацию в аэропорту или перевыпустить посадочные талоны по самым дешевым тарифам эконома-класса.

Об этом пишет портал avianews.

Авиаперевозчики оплачивают использование ресурсов аэропорта, поэтому, если пассажир не желает пройти бесплатную онлайн-регистрацию, ему тоже придется заплатить.

Читайте также: Ручная кладь и багаж: правила перевозки Wizz Air, МАУ, Ryanair и других авиакомпаний

Суммы сбора за посадочный талон на одного пассажира разнятся, зависимо от авиакомпании, но чаще всего варьируются от €8 до €55.

МАУ

Цена:

€15 для пассажиров эконом-класса любого рейса;

столько же придется заплатить, если талон не распечатан или у пассажира нет его электронной версии;

бесплатно – по тарифу Economy Premium.

Ryanair

Цена:

бесплатно – по тарифу Flexi Plus;

€55 – для всех остальных.

Особенности: если пассажир не сохранил е-версию и не распечатал талон, за его перевыпуск попросят заплатить €20.

Wizz Air

Цена:

€30 – по тарифу Basic;

€10 – если оплатить регистрацию в аэропорту во время бронирования билета;

бесплатно – пассажирам с тарифами Wizz Go и Wizz Plus.

airBaltic

Цена:

бесплатно – пассажирам, которые летят по тарифу эконом-класса Premium;

€35 – для всех остальных.

Особенность: бесплатно получить талон на посадку можно в аэропортах с киосками для самостоятельной регистрации.

Air Serbia

Цена:

€10 – для пассажиров эконом-класса Economy Light;

бесплатно – для всех остальных.

Buta Airways

Цена: €8.

Особенность: в некоторых аэропортах есть киоски для самостоятельной бесплатной регистрации.