Ручная кладь и багаж: правила перевозки Wizz Air, МАУ, Ryanair и других авиакомпаний

Что изменилось в правилах перевозки авиакомпаний, которые летают из Украины: вес, размер багажа и стоимость в зависимости от класса. Последние изменения.

За последнее время несколько авиакомпаний, услугами которых регулярно пользуются украинцы, изменили правила перевозки багажа.

ЭП предлагает ознакомиться с условиями самых популярных перевозчиков, которые летают из Украины по популярным направлениям.

Какими должны быть размер и вес багажа и ручной клади? Что брать с собой: большой рюкзак или небольшой чемодан на колесах, верхнюю одежду, зонтик, ноутбук или фотоаппарат?

Что разрешается брать с собой из duty-free? Как меняются правила перевозки в зависимости от перевозчика, класса, в котором летит пассажир, и рейса?

МАУ — никакого duty free

Как известно, лоукостеры позволяют перевозить бесплатно только ручную кладь, заставляя доплачивать за каждую единицу груза иногда больше, чем стоимость самого билета. На межконтинентальные рейсы, как правило, разрешается брать более тяжелую поклажу, а верхнюю одежду и пакеты с duty-free нельзя проносить бесплатно.

По крайней мере, так было до 15 января 2019 года, пока “Международные авиалинии Украины” не уменьшили нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах, запретив брать отдельно от ручной клади даже покупки duty-free.

Итак, что предлагает МАУ?

Пассажиры, в стоимость билета которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета одну ручную кладь весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Остальные вещи и аксессуары, в том числе ноутбук, прессу, фотоаппарат, документы и даже товары duty free, должны быть размещены внутри ручной клади.

Если в стоимость билетов входит перевозка зарегистрированного багажа, то на борт самолета можно взять вторую ручную кладь весом до 5 кг и размерами не более 40х30х10 см, например, небольшой рюкзак или сумку для ноутбука. Билет в бизнес-класс позволит пронести две ручные клади: весом до 12 и 5 кг.

Дополнительную единицу ручной клади, до 5 кг и размерами не более 40х30х10 см, можно докупить за 15 евро.

Максимальный размер багажа составляет 158 см (высота плюс ширина плюс длина), вес — 23 кг для эконом-класса и премиум-эконом-класса и 32 кг для бизнес-класса.

Для участников “Панорама Клаб” с карточками уровня Премиум и Элит есть возможность дополнительно зарегистрировать одно место багажа, если его перевозка включена в стоимость.

SkyUp — лоукостер с багажом

17 января правила перевозки обнародовал первый украинский лоукостер SkyUp. На рейс можно взять ручную кладь стандартного размера, 55х40х20 см, и небольшую дамскую сумочку или сумку для ноутбука, верхнюю одежду, пакеты с duty-free. Вес всех дополнительных предметов не должен превышать 7 кг.

Если билет включает перевозку багажа, то пассажир может взять с собой один чемодан весом до 23 кг и габаритами до 158 см. Дополнительный багаж будет стоить 25 евро за чемодан до 23 кг и 40 евро — за чемодан весом 23-32 кг.

Ryanair — 11 евро за каждый лишний килограмм

Самые жесткие правила — у ирландского лоукостера. С 1 ноября 2018 года бесплатным является только один багаж размером 40×20×25 см. Пассажиры, которые приобрели приоритетную посадку, смогут взять на борт две единицы ручной клади: большую, 55×40х20 см, и маленькую, 40×20×25 см.

Одним из нововведений является то, что отныне взять свои вещи в салон могут только пассажиры с приоритетной посадкой. Остальным придется отдавать большую ручную кладь в багажное отделение. Эта услуга бесплатная, но заставит задержаться после прилета для получения багажа.

Стоимость Priority Boarding составляет 6 евро, если покупать заранее, 8 евро — перед самой посадкой онлайн, 10 евро — в аэропорту. Перевезти дополнительный багаж можно за 8-10 евро за чемодан до 10 кг и за 10-50 евро за чемодан до 20 кг. Цена зависит от способа регистрации багажа: в аэропорту или онлайн.

За перевес придется доплатить 11 евро за кг.

WizzAir — поместиться в рюкзак

Венгерский лоукостер также изменил правила перевозки с 1 ноября 2018 года. Теперь пассажиры могут бесплатно брать в салон одну сумку размером не более 40×30×20 см и весом до 10 кг. Беспошлинные товары, приобретенные в аэропорту, верхнюю одежду и печатную продукцию тоже можно брать бесплатно.

Багаж можно зарегистрировать отдельно за дополнительную плату. Цена колеблется от 9 до 27 евро за чемодан весом до 10 кг, от 14 до 70 евро — до 20 кг и от 19 до 86 евро — за багаж до 32 кг в зависимости от направления, даты путешествия и места регистрации. Дешевле можно приобрести багаж онлайн вместе с билетом.

LOT — до 96 кг багажа

В эконом-классе можно провезти багаж размером 55х40х23 см и весом до 8 кг. В Premium Economy — тоже одно место багажа до 8 кг на международных рейсах и два места общим весом до 12 кг на межконтинентальных рейсах. Business Class позволяет провозить два места багажа по 9 кг каждое.

Дополнительно в любой класс можно взять маленькую сумку размером 40х35х12 см. Разрешенное количество самого багажа зависит от класса и направления.

Belavia — без маленькой клади

В эконом-классе норма перевозки ручной клади составляет 8 кг, в бизнес-классе — 12 кг. Ее параметры одинаковы и не должны превышать 55х40х20 см. Допускается перевозка верхней одежды, прессы и костылей.

В эконом-классе разрешается провозить 20 кг багажа, в бизнес-классе — 30-килограммовый чемодан до 158 см. Участники программы “Белавиа лидер” с “золотыми” или “серебряными” карточками могут перевозить до 10 кг багажа дополнительно.

Air France — множество вариантов багажа

Стандартно пассажир может перевозить один большой и один малый предметы ручной клади: рюкзак и дамскую сумочку или фотоаппарат. В эконом-классе максимальный размер ручной клади — 55х35х25 см, вес — 12 кг.

Сдаваемый багаж должен быть весом до 23 кг и размером 158 см. Участники программы лояльности Flying Blue Elite могут сдавать два чемодана.

В классе Premium Economy можно провезти три предмета ручной клади общим весом до 18 кг: два больших и один малый. Кроме того, пассажир может провезти два чемодана по 23 кг или три чемодана, если он является участником программы лояльности.

В бизнес-классе можно перевезти два больших предмета ручной клади и один малый общим весом до 18 кг и два предмета багажа до 32 кг каждый. Третий багаж доступен участникам программы Flying Blue Elite.

Такие же условия для тех, кто путешествует первым класом. Правда, здесь пассажир может взять три чемодана, а участник программы лояльности — четыре.

KLM — дополнительный чемодан для участников клуба

В эконом-классе нидерландская авиакомпания позволяет взять на борт одну большую ручную кладь размером 55х35х25 см и одну малую — небольшой рюкзак или ноутбук — размером 40х30х15 см общим весом до 12 кг.

В бизнес-классе разрешено перевозить два больших предмета ручной клади размером по 55х35х25 см каждый и один маленький предмет общим весом до 18 кг.

Багаж, включенный в тариф, в эконом-классе один: до 158 см и 23 кг. Участники программ лояльности Flying Blue уровней Silver, Gold и Platinum могут перевозить еще один такой предмет багажа.

Бизнес-класс включает два предмета багажа размером до 158 см и весом до 32 кг. Участники программы лояльности могут перевозить три таких предмета.

Turkish Airlines — одна маленькая и две большие

Ведущая турецкая авиакомпания позволяет перевозить одну ручную кладь размером до 55х40х20 см и весом до 8 кг в эконом-классе и две такие клади — в бизнес-классе. Кроме того, можно взять фотокамеру, ноутбук или сумочку.

В эконом-классе можно переводить две единицы багажа общим размером 273 см и весом до 23 кг каждая, в бизнес-классе — два чемодана до 158 см и 32 кг каждый.

Правила перевозки ручной клади для всех авиакомпаний в одной инфографике

Алина Полякова