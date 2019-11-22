ПФУ начал финансирование пенсий после повышения

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Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за декабрь после перечисления пенсий из-за изменения прожиточного минимума для украинцев пожилого возраста с 1 декабря 2019.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины в FACEBOOK.
“2 декабря 2019 года Пенсионным фондом в соответствии с утвержденным графиком начато финансирование пенсий”, – сказано в сообщении.
Также в ПФУ заявили, что на пенсионные выплаты направлено 603,2 млн грн.
Так, размер минимальной пенсии для лиц, которые потеряли работоспособность, повысили с 1564 грн. до 1638 грн. Размер *максимальной пенсии вырос на 740 грн и составляет 16 380 грн.
Перерасчет пенсионных выплат осуществлялся автоматически, то есть получателям не нужно обращаться в органы Фонда.
Верховная Рада 14 января приняла Госбюджет на 2020 год во втором чтении. Согласно ему, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, в следующем году составит:
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