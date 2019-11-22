ПФУ начал финансирование пенсий после повышения

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за декабрь после перечисления пенсий из-за изменения прожиточного минимума для украинцев пожилого возраста с 1 декабря 2019.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины в FACEBOOK.

“2 декабря 2019 года Пенсионным фондом в соответствии с утвержденным графиком начато финансирование пенсий”, – сказано в сообщении.

Также в ПФУ заявили, что на пенсионные выплаты направлено 603,2 млн грн.

Так, размер минимальной пенсии для лиц, которые потеряли работоспособность, повысили с 1564 грн. до 1638 грн. Размер *максимальной пенсии вырос на 740 грн и составляет 16 380 грн.

Перерасчет пенсионных выплат осуществлялся автоматически, то есть получателям не нужно обращаться в органы Фонда.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 14 января приняла Госбюджет на 2020 год во втором чтении. Согласно ему, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, в следующем году составит:

с 1 января – 1638 грн;

с 1 июля – 1712 грн;

с 1 декабря – 1769 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до пенсии, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.