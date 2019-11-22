В Украине выросла минимальная и максимальная пенсия

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Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста.Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в FACEBOOK.
Соответствующая норма предусмотрена Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год».
Следует заметить, что перерасчет производится в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.
Ранее Finance.ua сообщал, что с 1 декабря повышение получат следующие категории пенсионеров: пенсионеры, которые получают пенсию за особые заслуги. На такую прибавку могут также рассчитывать почетные доноры (210,20 грн), ликвидаторы аварии на ЧАЭС, жертвы нацистских преследований, стипендиаты по Указу Президента Украины.
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