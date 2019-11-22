В Украине выросла минимальная и максимальная пенсия

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста.

FACEBOOK

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в

Соответствующая норма предусмотрена Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год».

Размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, повышен с 1564 грн до 1638 грн.

Размер максимальной пенсии вырос на 740 грн и составит 16 380 грн.

Следует заметить, что перерасчет производится в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.

Ранее Finance.ua сообщал, что с 1 декабря повышение получат следующие категории пенсионеров: пенсионеры, которые получают пенсию за особые заслуги. На такую прибавку могут также рассчитывать почетные доноры (210,20 грн), ликвидаторы аварии на ЧАЭС, жертвы нацистских преследований, стипендиаты по Указу Президента Украины.

Справка Finance.ua: