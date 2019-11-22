В США допускают подписание торговой сделки с Китаем до конца года

В Соединенных Штатах Америки не исключают возможность заключения торгового соглашения с Китаем до конца года.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам старшего советника президента США Дональда Трампа Келлиан Конуэй, первая фаза торговой сделки находится на стадии оформления.

“Сделка возможна”, – сказала Конуэй, когда ее спросили, возможно ли в этом году заключить сделку.

Напомним, ранее Китай ввел санкции против США. В частности, были введены санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch из-за поддержки протестующих в Гонконге.

До этого палата представителей США почти единогласно поддержала резолюции Сената о поддержке протестующих Гонконга. Принятый документ обязывает Государственный департамент проверять, сохраняется ли в Гонконге достаточный уровень автономии, а также власти США должны наложить санкции на чиновников, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.