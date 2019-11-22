Китай ввел обязательное сканирование лиц новых абонентов мобильной связи

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Особые успехи Китая во внедрении в технологии слежки распознавания лиц ни для кого не являются новостью. Поднебесная в этом направлении преуспела как ни одна другая страна мира благодаря многочисленным инициативам. Очередной шаг в рамках построения китайской империи «цифровой антиутопии» — обязательное сканирование лиц абонентов мобильной связи.
Изменения официально вступили в силу 1 декабря. Чтобы получить SIM-карту в Китае, теперь нужно пройти сканирование лица. До этого момента хватало паспорта и фотографии. Таким образом, Китай стал первой страной, обязывающей своих граждан предоставлять биометрические данные для подключения обычной услуги.
Китайские власти объясняют необходимость введения этих изменений заботой о гражданах, а именно «защитой прав и интересов граждан в киберпространстве и борьбе с мошенничеством». Помимо введения обязательного сканирования лица, вводится запрет передавать свой номер телефона другим людям.
На фоне этого сомнительного новшества недавняя инициатива украинских властей ввести обязательную регистрацию всех абонентов мобильной связи, которую, к слову, под давлением общественности, отозвали для доработки, представляется детским лепетом.
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