Uklon тестирует функцию чаевых для водителя

Пользователи сервиса вызова такси Uklon смогут оставлять чаевые водителю.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы функция заработала на устройстве, необходимо обновить приложение до последней версии (на iOS или Android ).

Как это будет работать: оставить чаевые водителю можно лишь при оплате поездки картой и при условии, что пассажир поставил водителю 4 или 5 звезд. Однако на начальной стадии будет проводиться только тестирования функции.

Регулировать сумму чаевых можно будет в таких вариантах:

0, 10 грн, 20 грн, «своя сумма»;

0, 10%, 20%, «своя сумма».

“Мы будем проверять гипотезы и выяснять, какой способ оставлять чаевые окажется самым практичным и удобным для райдеров», – сообщают в компании.

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Также в Uklon анонсировали возможность оплатить поездку через Apple Pay – планируется, что такая функция начнет действовать уже в течении недели.

Это позволит не привязывать к своему аккаунту Uklon банковскую карту и оплачивать поездки и чаевые через Apple Pay или с G-Pay, который запустился еще в июле этого года.

Справка Finance.ua:

Сервис Uklon уже доступен в 14 городах Украины: включая Киев, Одессу, Днепр, Львов, Харьков, Запорожье, Сумы, Чернигов, Белую Церковь, Полтаву, Николаев, Кривой Рог, Винницу и Мариуполь.