Uklon тестирует функцию чаевых для водителя

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Пользователи сервиса вызова такси Uklon смогут оставлять чаевые водителю.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Чтобы функция заработала на устройстве, необходимо обновить приложение до последней версии (на iOS или Android).
Как это будет работать: оставить чаевые водителю можно лишь при оплате поездки картой и при условии, что пассажир поставил водителю 4 или 5 звезд. Однако на начальной стадии будет проводиться только тестирования функции.
Регулировать сумму чаевых можно будет в таких вариантах:
“Мы будем проверять гипотезы и выяснять, какой способ оставлять чаевые окажется самым практичным и удобным для райдеров», – сообщают в компании.
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Также в Uklon анонсировали возможность оплатить поездку через Apple Pay – планируется, что такая функция начнет действовать уже в течении недели.
Это позволит не привязывать к своему аккаунту Uklon банковскую карту и оплачивать поездки и чаевые через Apple Pay или с G-Pay, который запустился еще в июле этого года.
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