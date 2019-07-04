В компании Bolt оценили размер теневого рынка такси в Украине

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Месячный оборот рынка такси в крупных городах Украины достигает сотен миллионов гривен.
Об этом рассказал региональный менеджер Bolt в Украине в интервью Экономической правде Тарас Потичный.
“Все считается с помощью среднего чека. В Киеве он 100 грн. Соответственно, если 4 млн поездок (оценка количества поездок на такси жителей города в месяц – ред.) умножить на 100 грн, выходит месячный оборот рынка такси Киева равен 400 млн грн”, – заявил Потичный.
“В регионах, то есть в более-менее крупных городах, например, Львов, Одесса, Харьков, средний чек примерно 70 грн. Месячный оборот так же легко считается”, – добавил он.
По словам руководителя офиса Bolt в Украине, считать меньшие города тяжелее.
“В маленьких городах намного меньше средний чек и дает сбой статистика по количеству поездок. Там такси для населения уже скорее премиум-услуга, чем средство передвижения по городу”, – сказал он.
Потичный также рассказал, как в Bolt оценивают долю рынка в Украине.
“Для этого мы смотрим на большие города. Берем реальное население города и предполагаем, какое количество поездок на такси жители города совершают в месяц”, – сказал он.
“Киев мы оцениваем в 4 млн поездок в месяц. Зная, сколько поездок мы совершаем, становится понятна наша доля рынка. Основываясь на разнообразных данных, которые мы собираем от водителей автопарков, мы строим предположения о доле рынка других игроков”, – рассказал руководитель Bolt в Украине.
Согласно данным Monobank, которые сооснователь финансового сервиса Олег Гороховский называет репрезентативными, компания Uber по количеству поездок занимает 51% рынка такси в Украине, Uklon — 25%, Bolt — почти 13%.
Как говорится в интервью, ежегодный оборот рынка такси в Украине составляет 40 млрд грн и 98% из этих денег работают в “тени”.
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