Черная пятница от Qatar Airways: скидки на вылеты из Киева в эконом- и бизнес-классе

Qatar Airways начала распродажу авиабилетов эконом и бизнес-класса из Киева в рамках Черной пятницы.

Об этом сообщается на сайте компании.

Период распродажи. 28 ноября – 4 декабря 2019 года.

Период путешествий. До 27 ноября 2020 года.

Цены. Билеты эконом-класса продаются по цене от 9200 грн в обе стороны, бизнес-класса — от 30600 грн туда-обратно.

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Билеты из Киева в обе стороны в эконом-классе:

Доха — от 9200 грн;

Пекин — от 12400 грн;

Маскат — от 13400 грн;

Кувейт — от 13800 грн;

Чиангмай — от 13900 грн;

Лангкави — от 14200 грн;

Бангкок — от 14500 грн;

Коломбо — от 15600 грн;

Сеул — от 15800 грн;

Мальдивы — от 17100 грн;

Ханчжоу — от 18300 грн;

Токио — от 18600 грн;

Шанхай — от 18700 грн.

Билеты из Киева в обе стороны в бизнес-классе:

Дели — от 30600 грн;

Кувейт — от 32600 грн;

Дананг — от 34200 грн;

Доха — от 36100 грн;

Гонконг — от 39200 грн;

Пекин — от 39300 грн;

Бангкок — от 43100 грн;

Коломбо — от 43100 грн;

Шанхай — от 43100 грн.

Что предлагают пассажирам:

питание на всех перелетах;

возможность бесплатного использования бортовой системы развлечений;

бесплатная норма перевозки багажа в эконом-классе составляет 30 кг, в бизнес-классе — 40 кг.

При выборе пересадки в Дохе свыше 12 часов пассажир может забронировать номер на двух взрослых и одного ребенка по цене от $23.