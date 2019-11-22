0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 123 0

Черная пятница от Qatar Airways: скидки на вылеты из Киева в эконом- и бизнес-классе

Черная пятница от Qatar Airways: скидки на вылеты из Киева в эконом- и бизнес-классе

Qatar Airways начала распродажу авиабилетов эконом и бизнес-класса из Киева в рамках Черной пятницы.

Об этом сообщается на сайте компании.

Период распродажи. 28 ноября – 4 декабря 2019 года.

Период путешествий. До 27 ноября 2020 года.

Цены. Билеты эконом-класса продаются по цене от 9200 грн в обе стороны, бизнес-класса — от 30600 грн туда-обратно.

Читайте также: Распродажа в МАУ: авиакомпания ввела скидки до 50% на билеты из Украины

Билеты из Киева в обе стороны в эконом-классе:

  • Доха — от 9200 грн;
  • Пекин — от 12400 грн;
  • Маскат — от 13400 грн;
  • Кувейт — от 13800 грн;
  • Чиангмай — от 13900 грн;
  • Лангкави — от 14200 грн;
  • Бангкок — от 14500 грн;
  • Коломбо — от 15600 грн;
  • Сеул — от 15800 грн;
  • Мальдивы — от 17100 грн;
  • Ханчжоу — от 18300 грн;
  • Токио — от 18600 грн;
  • Шанхай — от 18700 грн.

Билеты из Киева в обе стороны в бизнес-классе:

  • Дели — от 30600 грн;
  • Кувейт — от 32600 грн;
  • Дананг — от 34200 грн;
  • Доха — от 36100 грн;
  • Гонконг — от 39200 грн;
  • Пекин — от 39300 грн;
  • Бангкок — от 43100 грн;
  • Коломбо — от 43100 грн;
  • Шанхай — от 43100 грн.

Рейтинг кредитных карт для путешествий

Что предлагают пассажирам:

  • питание на всех перелетах;
  • возможность бесплатного использования бортовой системы развлечений;
  • бесплатная норма перевозки багажа в эконом-классе составляет 30 кг, в бизнес-классе — 40 кг.

При выборе пересадки в Дохе свыше 12 часов пассажир может забронировать номер на двух взрослых и одного ребенка по цене от $23.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.