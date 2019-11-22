Черная пятница от Qatar Airways: скидки на вылеты из Киева в эконом- и бизнес-классе

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Qatar Airways начала распродажу авиабилетов эконом и бизнес-класса из Киева в рамках Черной пятницы.
Об этом сообщается на сайте компании.
Период распродажи. 28 ноября – 4 декабря 2019 года.
Период путешествий. До 27 ноября 2020 года.
Цены. Билеты эконом-класса продаются по цене от 9200 грн в обе стороны, бизнес-класса — от 30600 грн туда-обратно.
Читайте также: Распродажа в МАУ: авиакомпания ввела скидки до 50% на билеты из Украины
Билеты из Киева в обе стороны в эконом-классе:
Билеты из Киева в обе стороны в бизнес-классе:
Что предлагают пассажирам:
При выборе пересадки в Дохе свыше 12 часов пассажир может забронировать номер на двух взрослых и одного ребенка по цене от $23.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Реальные доходы украинцев превысили докризисные на 18% — Минэкономики (таблица)5 ч. назад - 917 21
Продажа Vodafone – это еще не все: анонсированы 3 сделки на 1,4 млрд доллВчера, 15:45 - 2477 17
Большинство украинцев против продажи земли - опрос3 ч. назад - 408 8
Rozetka повысила порог бесплатного самовывозаВчера, 15:15 - 5363 7
Президент "Антонова": Износ основных средств концерна - около 80%10 ч. назад - 708 6
С чем связано рекордное падение доллара - мнение экспертаВчера, 20:01 - 5066 3
В Пенсионном фонде сообщили об итогах реорганизации (инфографика)Вчера, 16:32 - 3937 3
Аналитик подсчитал, сколько должен стоить бензинВчера, 21:00 - 3415 5
Гончарук прокомментировал возможность отмены коммуналки для людей старше 70 летВчера, 19:03 - 2208 3
В Киеве изменили тарифы на воду7 ч. назад - 1904 1
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1199
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2488 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 3758 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3078
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1557