Распродажа в МАУ: авиакомпания ввела скидки до 50% на билеты из Украины

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) ввела скидку в 50% на авиабилеты из Киева, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов, Одессы, Днепра, Харькова, Херсона, Запорожья и Винницы.

Об этом авиакомпания сообщает на странице в FACEBOOK.

“Особыми моментами всегда приятнее делиться. Поэтому объявляем #кращеразом неделю! Целую неделю праздничных скидок к нашему дню рождения”, – говорится в сообщении.

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Период распродажи. 25 ноября 2019 – 2 декабря 2019.

Период путешествий. 15 января 2020 – 19 марта 2020.

Цены. Билеты стоят от 677 грн и до 6526 грн. Цены указаны для перелета в одну сторону, при условии покупки билета в обе стороны маршрута.

Тарифы. Скидка действует как на самые дешевые билеты Economy Light, которые включают перевозки только 7 кг ручной клади, так и на билеты с включенным багажом Economy Premium и билеты бизнес-класса.

Справка Finance.ua:

Авиакомпания МАУ предлагает пассажирам международных рейсов выбирать и заказывать товары онлайн в duty free магазине, а получать их непосредственно на борту самолета.