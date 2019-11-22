Спрос на Tesla Cybertruck продолжает расти — взята планка 250 тыс. предзаказов

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Глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter очередное обновление по предварительным заказам пикапа Cybertruck — их уже больше 250 тыс.
Напомним, Tesla начала прием предварительных заказов сразу после анонса, позволив потенциальным покупателям бронировать пикапы из высокопрочной стали всего за $100 (при бронировании седанов Model 3 в 2016 году залог составлял $1000).
За два дня Tesla Cybertruck собрал более 146 тыс. предзаказов, причем 83% пришлось на более дорогие версии с двумя и тремя моторами (50/50), а на третий день был взят рубеж в 200 тыс. Теперь же стало известно о взятии планки в 250 тыс. оформленных предзаказов.
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Таким образом, менее чем за неделю Tesla собрала четверть миллиона заказов на Cybertruck. Для сравнения, за весь 2018 год было продано в общей сложности более 900 000 пикапов Ford линейки F. В это число входит и сверхпопулярная модель F-150, которую предсерийный Cybertruck «нечестно» перетянул на тросе.
И это при том, что серийное производство пикапов начнется только в конце 2021 года, а версий с тремя моторами — в конце 2022 года. К тому же, с большой вероятностью к моменту выхода на рынок дизайн Cybertruck заметно изменится, так как в нынешнем виде автомобиль не отвечает требованиям местного регулятора.
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