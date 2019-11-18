Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)

Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном – для дверей авто используется тот же сплав, что для ракет SpaceX, но стекло на презентации все же разбили.

Об этом сообщает tjournal

Маск заявил, что пикап может выдержать пулю девятимиллиметрового калибра – для дверей используется тот же сплав, что для ракет SpaceX.

Чтобы проверить его прочность, глава Tesla попросил руководителя по дизайну Франца фон Хольцхаузена ударить по двери кувалдой несколько раз.



Фото: tjournal

Потом Хольцхаузен протестовал антивандальное стекло, бросив в него металлический шарик. Оба окна пикапа не выдержали удара.

Маск отреагировал: “Мы исправим это на производстве”. Он также отметил, что шарик не попал в салон, а улетел в сторону.

На презентации также показали, как Cybertruck победил Ford F150 в перетягивании каната и Porsche 911 в гонке.

Cybertruck представили в трех версиях: с одним, двумя и тремя электромоторами.



Фото: tjournal

Старшая способна разогнаться до 96,6 километров в час за 2,9 секунды и может проезжать на одном заряде до 805 километров.

Аккумуляторы позволяют пикапу проехать на одном заряде 650, 777 или 1295 километров.

Грузоподъемность Cybertrack составляет около 1,5 тонны, он может буксировать прицеп весом до 6,4 тонны.

Кузов машины состоит из прочной стали и выполняет роль рамы.



Фото: tjournal

Длина грузовой платформы составляет менее двух метров, но туда смогли вместить квадроцикл от Tesla.

Пикап также получил автопилот, адаптивную пневматическую подвеску, полный привод и автопарковку.



Фото: tjournal

Самая дешевая модель обойдется в 39990 долларов, модель с 300-мильным ходом – в 49990 долларов, а старшая комплектация с запасом хода в 804 километра будет начинаться от 69990 долларов. Маск заявил, что пикап использует электричество, и это позволит снизить стоимость эксплуатации со средних 780 долларов в месяц до 570 долларов в месяц.

Производство пикапов начнется в конце 2021 года, дата старта продаж пока неизвестна.