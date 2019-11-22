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С начала года НБУ утилизировал почти 3 млн изношенных монет

С начала года НБУ утилизировал почти 3 млн изношенных монет

Национальный банк Украины с января по октябрь 2019 года утилизировал почти 3 млн изношенных монет. Об этом УНН сообщили в НБУ в ответ на запрос.

Так, за 10 месяцев 2019 года Нацбанк утилизирует 2,9 млн изношенных монет. В частности, утилизировано монеты следующих номиналов: 1 коп. – 145 тыс. шт, 2 коп. – 72 тыс. шт, 5 коп. – 171 тыс. шт, 10 коп. – 336 тыс. шт, 25 коп. – 887 тыс. шт, 50 коп. – 1,1 млн шт, 1 грн – 196 тыс. шт.

Добавим, за 2018 год Нацбанк утилизировал более 1 млн изношенных монет, в частности, 773 тыс. штук номиналом 25 коп. и 181 тыс. штук номиналом 50 коп.

Finance.ua сообщал, что Национальный банк решил обновить дизайн банкноты номиналом 50 гривен, который был неизменным с 2004 года, и банкноты номиналом 200 гривен, которая оставалась без изменений с 2007 года.

Также Finance.ua писал, что с первого октября НБУ изъял из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Также Национальный банк с 1 октября 2019 года начал постепенное изъятие из обращения монеты номиналом 25 копеек.

По материалам УНН
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