С начала года НБУ утилизировал почти 3 млн изношенных монет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк Украины с января по октябрь 2019 года утилизировал почти 3 млн изношенных монет. Об этом УНН сообщили в НБУ в ответ на запрос.
Так, за 10 месяцев 2019 года Нацбанк утилизирует 2,9 млн изношенных монет. В частности, утилизировано монеты следующих номиналов: 1 коп. – 145 тыс. шт, 2 коп. – 72 тыс. шт, 5 коп. – 171 тыс. шт, 10 коп. – 336 тыс. шт, 25 коп. – 887 тыс. шт, 50 коп. – 1,1 млн шт, 1 грн – 196 тыс. шт.
Добавим, за 2018 год Нацбанк утилизировал более 1 млн изношенных монет, в частности, 773 тыс. штук номиналом 25 коп. и 181 тыс. штук номиналом 50 коп.
Finance.ua сообщал, что Национальный банк решил обновить дизайн банкноты номиналом 50 гривен, который был неизменным с 2004 года, и банкноты номиналом 200 гривен, которая оставалась без изменений с 2007 года.
Также Finance.ua писал, что с первого октября НБУ изъял из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Также Национальный банк с 1 октября 2019 года начал постепенное изъятие из обращения монеты номиналом 25 копеек.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский предложил эстонским предпринимателям вкладывать деньги в УкраинуВчера, 11:30 - 452 8
Правление Нацбанка заявляет об атаке со стороны КоломойскогоВчера, 10:26 - 2432 8
Нацбанк понес убытки из-за укрепления гривныВчера, 12:04 - 2947 7
НБУ решил обновить дизайн двух банкнот (фото)Вчера, 10:01 - 2627 6
Rozetka повысила порог бесплатного самовывозаВчера, 15:15 - 4159 5
Межбанк: давление на валюту только усилитсяВчера, 11:15 - 5695 2
Rozetka повысила порог бесплатного самовывозаВчера, 15:15 - 4159 5
С чем связано рекордное падение доллара - мнение экспертаВчера, 20:01 - 3915 3
Нацбанк понес убытки из-за укрепления гривныВчера, 12:04 - 2947 7
В Пенсионном фонде сообщили об итогах реорганизации (инфографика)Вчера, 16:32 - 2735 3
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1148
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2388 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 3677 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3022
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1533